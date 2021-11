WBC znova izigral Whyta: nič od dvoboja s Furyjem, goli revanšizem ali kaj drugega?!

Čeprav so želje mnogih ljubiteljev boksa povezane z dvobojem med trenutno glavnima nosilcema težke kategorije Tysonom Furyjem in Usykom , otoški mediji v zadnjih dneh ne skoparijo s kritikami na račun glavnih mož organizacije WBC. Ti so že nekajkrat v preteklosti prikrajšali začasnega prvaka po verziji WBC Dilliana Whyta za (upravičeno) borbo s "Kraljem Romov", ki pa ga po poročanju Sky Sportsa dvoboj z Whytom ne zanima preveč. Fury se namreč po uspešno zaključeni trilogiji z Deontayjem Wilderjem veliko bolj zavzema za obračun z ukrajinskim predstavnikom, kar je v enem od boksarskih podcastov potrdil Britančev promotor za Združene države Amerike, Bob Arum .

"Ni skrivnost, da si Tyson precej bolj želi dvoboja z Usykom. Če bi WBC imenoval Whyta za prvega izzivalca Tysona Furyja, bi potem slednji moral izbirati med dvobojem s prvim ali pa bi moral prepustiti šampionski pas," je med drugim dejal sloviti boksarski promotor. Po navedbah britanskih medijev se pravi razlog za ignoranco odgovornih pri WBC-ju do Whyta skriva nekje drugje. Whyte je že pred časom, natančneje njegov tabor, po pravni poti zahteval, da se uredi njegov položaj v želji po boju za šampionski pas. Ker po treh letih odgovora z druge strani še ni, je bolj ali manj jasno, da gre v tem primeru za goli revanšizem, ki pa v vrhunskem športu nima kaj iskati. Nekaj podobnega, a s pozitivnim epilogom, je storil že Deontay Wilder, ki si je šele po pravni poti izboril pravico do zaključka trilogije z otoškim rivalom. Tokrat omenjeni poskus ni obrodil sadov, saj so se pri WBC-ju odločili pošteno "ponagajati" Dillianu Whytu, kot zdaj stvari stojijo, pa ni daleč dan, ko bo tudi uradno potrjen dvoboj med Furyjem in Usykom.

Kakor koli že, borilno leto 2022 bo znova eno tistih, ki bo ponudilo paleto nepozabnih dvobojev. Med katere pa zagotovo spada tudi obračun za absolutnega svetovnega prvaka v težki kategoriji ...