Weidman izziva Adesanya: Zdrobil bi tvojo nesposobno rit

"Ravno sem ugotovil, da imam s Adesanyem skupna dva nasprotnika. Kelvina Gasteluma , ki sem ga pokončal enkrat. In nato Andersona Silvo , ki sem ga pokončal dvakrat. Adesanya je oba premagal po sodniških odločitvah. Adesanya je zgolj še en Silva brez črnega pasu v Ju-Jitsuju," je tvitnil Chris Weidman .

Israel Adesanya, ki je konec septembra premagal Paula Costo za ubranitev naslovov v tej kategoriji, pa mu seveda ni ostal dolžan. Objavil je video posnetek, na katerem najprej v kamero pove, da bo razbil "tega pesjana", nato pa fokus preusmeri prav v Weidmana, ki ta čas govori po telefonu.

Zraven je dodal še zapis:"Chris, najprej kaj zmagaj. Sem te že prebral. Vem, kje si nevaren. Vem, kako pokvariti tvoje enojne in dvojne brce. Kot sem rekel, pred teboj sem za deset korakov. Vedel sem, da mi bo ta posnetek nekega dne prišel še kako prav."

No, zadnjo pa je kljub temu imel Weidman, ki je Adesanyu odgovoril:"Tisti večer si bil preveč prijazen, da bi mi tako govoril. Dvoličen si. Vzel bi tvojo nesposobno rit in jo zdrobil. Spominjaš se naših pogovorov tisti večer in veš, da sem težava, ki si je ne želiš imeti."