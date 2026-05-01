Neporavnani računi: Forster in Tutić se vračata za povratno borbo

Dogodek WFC 30 prinaša dve borbi za naslov prvaka. Za šampionski pas težke kategorije organizacije Brave se bosta udarila Miha Frlic in Pavel Dailidko , v igri pa bo tudi naslov poltežke kategorije, za katerega se bosta pomerila Erko Jun in Mohamed Maalem .

Poleg tega bomo videli še število izvrstnih obračunov, največ pozornosti pa bo vsekakor pritegnila povratna borba Davida Forsterja in Amila Tutića . Omenjena sta se prvič spopadla novembra lani, že med pripravami poskrbela za precej odmevnih trenutkov, napovedala vojno v kletki, to pa na koncu tudi uresničila.

Tutić je začel bolje, nato pa z nedovoljenim udarcem v zatilje poskrbel za prekinitev in odvzem točke. Slovenec je bil v nadaljevanju odličen v parterju, po koncu druge runde pa se je Tutić zagnal v Forsterja, zaradi česar so mu sodniki spet odvzeli točko. Slovenec je dvoboj pametno pripeljal do sodniške odločitve, ki je bila soglasna v njegovo korist.

"Tudi če bi izgubil, ne bi bilo konec sveta," je po zmagi dejal Forster in nato pojasnil, da ni niti malo zadovoljen z borbo. Zmotil ga je odnos nasprotnika iz Bosne in Hercegovine, s katerim sta si številne besede izmenjala že pred sobotnim obračunom: "Umazan borec, ki nima kaj iskati v kletki. Upam, da mu Brave ne bo dal še ene priložnosti."