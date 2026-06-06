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Borilni športi

Odštevamo minute do začetka borilnega spektakla WFC 30

Ljubljana, 06. 06. 2026 19.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M. A.V.
WFC 30 Faceoff

Dvorana Tivoli bo danes gostila borilni spektakel WFC 30, na katerem se bo za naslov prvaka težke kategorije boril neporaženi slovenski borec Miha Frlic. Nasproti mu bo stal litovski zvezdnik in aktualni prvak Pavel Dailidko. Skupaj se bo na dogodku borilo kar osem Slovencev. S prenosom na VOYO začnemo ob 20. uri.

Miha Frlic bo že drugič zapored nastopil v glavni borbi večera, tokrat pa bo to še veliko bolj posebno, saj je na seznamu borb tudi regijski superzvezdnik Erko Jun, ki se bo boril za naslov poltežke kategorije. Veliko pozornosti bo požel tudi povratni dvoboj med Davidom Forsterjem in Amilom Tutićem, ki sta novembra lani poskrbela za borbo, o kateri se je govorilo še dolgo.

Pavel Dailidko in Miha Frlic pred dogodkom WFC 30
Pavel Dailidko in Miha Frlic pred dogodkom WFC 30
FOTO: Luka Kotnik

Borila se bosta tudi Domen Drnovšek in Maja Drnovšek Povšnar, ki bosta poskušala postati prva zakonca, ki bi na istem dogodku mešanih borilnih veščin vknjižila zmagi. Slovenske barve bo zastopala tudi vedno atraktivna Monika Kučinič, že pred njeno borbo pa bo domače občinstvo stiskalo pesti za Tilna Breganta, Edina Ramdedovića in Domna Verglesa.

WFC 30 na VOYO
WFC 30 na VOYO
FOTO: VOYO

WFC 30, Ljubljana, sobota, 6. junij, seznam borb:

Težka kategorija: Pavel Dailidko - Miha Frlic

Poltežka kategorija: Erko Jun - Said Maalem

Slamnata kategorija: Monika Kučinič - Marina Merchuk

Bantamska kategorija: Lasha Abramishvili - Brice Picaud

Poltežka kategorija: David Forster - Amil Tutić

Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Yuhas Ishtvan

Poltežka kategorija: Domen Vergles - Timon Huss

Bantamska kategorija: Edin Ramdedovič - Sandor Polik

Bantamska kategorija: Maja Drnovšek - Wiktoria Wojciechowska

Poltežka kategorija: Tilen Bregant - Simone Antoniutti

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Hala Tivoli v pričakovanju borilnega spektakla WFC 30

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