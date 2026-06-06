Odštevamo minute do začetka borilnega spektakla WFC 30

Miha Frlic bo že drugič zapored nastopil v glavni borbi večera, tokrat pa bo to še veliko bolj posebno, saj je na seznamu borb tudi regijski superzvezdnik Erko Jun, ki se bo boril za naslov poltežke kategorije. Veliko pozornosti bo požel tudi povratni dvoboj med Davidom Forsterjem in Amilom Tutićem, ki sta novembra lani poskrbela za borbo, o kateri se je govorilo še dolgo.