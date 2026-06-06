Odštevamo minute do začetka borilnega spektakla WFC 30

Miha Frlic bo že drugič zapored nastopil v glavni borbi večera, tokrat pa bo to še veliko bolj posebno, saj je na seznamu borb tudi regijski superzvezdnik Erko Jun, ki se bo boril za naslov poltežke kategorije. Veliko pozornosti bo požel tudi povratni dvoboj med Davidom Forsterjem in Amilom Tutićem, ki sta novembra lani poskrbela za borbo, o kateri se je govorilo še dolgo.
Borila se bosta tudi Domen Drnovšek in Maja Drnovšek Povšnar, ki bosta poskušala postati prva zakonca, ki bi na istem dogodku mešanih borilnih veščin vknjižila zmagi. Slovenske barve bo zastopala tudi vedno atraktivna Monika Kučinič, že pred njeno borbo pa bo domače občinstvo stiskalo pesti za Tilna Breganta, Edina Ramdedovića in Domna Verglesa.
WFC 30, Ljubljana, sobota, 6. junij, seznam borb:
Težka kategorija: Pavel Dailidko - Miha Frlic
Poltežka kategorija: Erko Jun - Said Maalem
Slamnata kategorija: Monika Kučinič - Marina Merchuk
Bantamska kategorija: Lasha Abramishvili - Brice Picaud
Poltežka kategorija: David Forster - Amil Tutić
Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Yuhas Ishtvan
Poltežka kategorija: Domen Vergles - Timon Huss
Bantamska kategorija: Edin Ramdedovič - Sandor Polik
Bantamska kategorija: Maja Drnovšek - Wiktoria Wojciechowska
Poltežka kategorija: Tilen Bregant - Simone Antoniutti
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