WFC in BRAVE CF se v Ljubljano vračata z dvema borbama za naslov prvaka

Prva slovenska organizacija mešanih borilnih veščin WFC ter ena najhitreje rastočih organizacij na svetu BRAVE CF se po manj kot pol leta vračata v Ljubljano in to v velikem slogu. V Hali Tivoli bosta namreč na sporedu kar dve borbi za naslov prvaka, in sicer v težki in poltežki kategoriji, znova pa se bo domačemu občinstvu predstavilo lepo število slovenskih borcev.