WFC in BRAVE v 2024 z roko v roki v organizacijo dveh dogodkov

Najbolj globalna organizacija mešanih borilnih veščin na svetu BRAVE CF se bo po najavi partnerstva s slovensko organizacijo WFC vrnila v Slovenijo. Športni organizaciji bosta tako kot januarja 2020 in aprila lani, znova združili moči in v tem letu dvakrat obiskali Ljubljano.

Bahrajnska organizacija mešanih borilnih veščin BRAVE CF je s slovensko organizacijo WFC sklenila pomemben partnerski dogovor, katerega cilj je pospešiti razvoj ekosistema mešanih borilnih veščin v državi, strategija pa je usmerjena k dvigu vrednosti tega športa na evropski celini.

Organizacija BRAVE CF je najbolj globalna organizacija v tem športu in ima prvi tržni delež v Evropi, saj je že gostila dogodke v 13 državah na stari celini, vključno z dvema dogodkoma v Sloveniji. BRAVE CF je imela tudi ključno vlogo pri vzpou nekaterih največjih svetovnih talentov, ki prihajajo iz Evrope, vključno s Hamzatom Čimajevim, Ilio Topurio, Benoitom Saint-Denisom, Muhammadom Mokaevim in številnimi drugimi.

Partnerstvo med BRAVE CF in WFC bo služilo razvoju slovenskih talentov, kot sta Haris Aksalič in David Forster, ki sta se v BRAVE CF izkazala v letu 2023, ter oblikovanju evropske lige v bližnji prihodnosti. Predsednik bahrajnske organizacije Mohammed Shahid je posel označil za nov mejnik v prisotnosti organizacije v Evropi in ob tem dejal: '"Globalna strategija BRAVE CF je spremeniti mešane borilne veščine iz poslovnega modela dogodkov v poslovni model športa. Evropa je ogromen trg in vzpostavitev trajnostnega poslovnega modela za to celino je ključnega pomena za razvoj MMA po vsem svetu. To je vznemirljiva napoved za evropske navijače in vse, ki so povezani s tem športom na stari celini. Še naprej si bomo prizadevali za razvoj najboljših talentov na svetu in dali borcem iz Evrope priložnost, da pokažejo svoje talente na globalni platformi."

Predsednik WFC-ja Zlatko Mahić pa je ob sklenitvi sodelovanja povedal, da je navdušen nad partnerstvom z BRAVE CF in, da se veseli, da bo svoje dolgoletne izkušnje z evropskim MMA-jem uporabil v korist partnerstva. "Že dolgo sem vključen v evropsko industrijo MMA in po vsem svetu opažamo rast in prizadevanja zveze BRAVE CF. Tudi tukaj v Sloveniji smo dosegli veliko, zato verjamem, da lahko skupaj dvignemo ta šport v nove višave tako pri nas kot v Evropi. Verjamemo, da bomo s tem prispevali k razvoju evropskih talentov in vzpostavitvi ustreznega športnega gospodarstva za MMA v Evropi. Vesel sem, da bom lahko začel, delil svoje izkušnje in sodeloval z organizacijo BRAVE CF," je še dodal Mahić.

BRAVE CF in WFC za leto 2024 napovedala dva dogodki v Sloveniji Organizaciji sta kmalu po najavi partnerstva napovedali tudi dva borilna spektakla, ki se bosta odvila v Ljubljani. Prvič se bodo nekateri najboljši slovenski in tuji borci pomerili 20. aprila, drugič pa 19. oktobra. Obakrat boste imeli ljubitelji MMA-ja priložnost borbe v živo gledati v ljubljanski Hali Tivoli, kjer sta se uspešno odvila že BRAVE CF 34 / WFC 24 januarja 2020 in BRAVE CF 70 / WFC 25 aprila lani.

In čeprav zaenkrat še ne vemo, kdo vse se bo boril na napovedanih dogodkih, bo kmalu znano več, saj bo že drugega februarja v ljubljanski restavraciji NEBO na sporedu novinarska konferenca, ki se je bosta udeležila oba predsednika organizacij: Zlatko Mahić in Mohammed Shahid, ki bosta predstavila partnerstvo in oba dogodka, zelo verjetno pa bodo tudi že predstavljeni prvi borci, ki se bodo na dogodkih borili.