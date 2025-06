Frlic želi borbo brez napake, Drnovšek pripravljen na povratek

Miha Frlic se je pred domačim občinstvom nazadnje boril septembra lani, ko je celotno dvorano Tivoli dvignil na noge in po 37 sekundah borbo zaključil s tehničnim nokavtom. Slabe štiri mesece kasneje je odpotoval na Poljsko, kjer je debitiral pod okriljem najmočnejše evropske organizacije mešanih borilnih veščin in postal prvi Slovenec z zmago v KSW-ju. "Zmaga je bila dodaten indikator, da dobro delamo, dober renome, kot prvi Slovenec, ki je zmagal v KSW-ju. To mi je dalo dodaten zagon za naprej," je dejal Frlic, ki je januarja domačina premagal s tehničnim nokavtom v prvi rundi, podoben zaključek pa napoveduje tudi v soboto.

Neporaženi slovenski borec se po slabih devetih mesecih v Ljubljano vrača z visokimi pričakovanji, nasproti pa mu bo stal Shah Kamali, ki je za Frlica precejšnja neznanka. "Želim še boljšo predstavo, brez napake. Karkoli manj bom razočaran. Nasprotnik bo kar trd oreh, tako da se bova oba namučila. Ne poznam njegovega ozadja. Prihaja iz Anglije in ima enako število zmag, kot jaz," je povedal Frlic in dodal, da se veseli borbe pred domačo publiko in da pričakuje super vzdušje.