White: Masvidal? Ni pokazal dovolj veliko željo za borbo proti Usmanu

In prav izbira brazilskega borca Gilberta Burnsa za naslednjega nasprotnika Kamaruja Usmana na dogodku UFC 251 11. julija je povzročila precejšnjo nejevoljo med nekaterimi najvidnejšimi predstavniki velterske kategorije, ki predsedniku organizacije Dani Whitu očitajo nedoslednost pri izbiri glavnih izzivalcev.



White se ni skril pred javnostjo in je na predvečer novega borilnega dogodka spregovoril tudi o omenjeni pereči temi. "Tisti, ki me bolje poznajo, dobro vedo, da vsakomur, ki izrazi dovolj veliko željo za borbo, to tudi omogočim. Nisem presenečen nad očitki, saj sem v tem poslu prisoten že dve desetletji. Moram pa povedati eno stvar, da si je Burns priložnost za šampionsko borbo tudi zaslužil. Gre za borca, ki je trenutno prvouvrščeni na lestvici izzivalcev v velterski kategoriji, in pošteno je, da se na naslednjem dogodku med seboj pomerita trenutni prvak in prvi izzivalec," je dejal Dana White, ki tudi v nadaljevanju pogovora z predstavniki medijev ni skoparil s pohvalami na račun Burnsa. "Glede Masvidala bi povedal, da je tak kot brata Diaz; veliko govoričenja za majhen učinek. Ko se nekaj odloči, bo to izpeljal do konca, pa četudi v lastno škodo," je o očitkih Jorgeja Masvidala kritično spregovoril prvi mož organizacije, ki je ob koncu poudaril, da se je v zadnjih dneh v javnosti ustvarila nepotrebna drama.