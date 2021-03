White o Miočiću: S Stipetom imava čuden odnos, a rad ga imam

Po izjemni zmagi Francisa Ngannouja je bilo sicer za pričakovati, da bo moral veliki šef UFC Dana White pretežno odgovarjati na vprašanja, povezana s prihodnostjo novopečenega svetovnega prvaka težke kategorije, toda da bo na celotni novinarski konferenci prejel le eno vprašanje o dovčerajšnjem šampionu z veliko začetnicoStipetu Miočiću, ni pričakoval nihče.

"S Stipetom imava zelo specifičen, čuden odnos, a jaz ga imam zelo rad. Miočić je človek z veliko začetnico, da o njegovih borilnih zmogljivostih sploh ne izgubljam besed. V športni pokoj bo nekega dne odšel kot najboljši 'težkaš' vseh časov," je bil jasen White in dodal: "V 'svojem' Denverju je zelo priljubljen, ljudje ga imajo radi in ga spoštujejo. Je zelo skromna oseba velikega srca. Že samo dejstvo, da je zadržal delo gasilca, dovolj pove o njemu kot človeku. Iskreno povedano, v tem trenutku ne vem, kaj sledi v njegovi karieri. Je še prezgodaj za kakršne koli zaključke. Najboljše za njega bi bilo, da se za nekaj časa umakne od vsega, se povsem posveti družinskemu življenju in se čez nekaj časa odloči, kaj mu prinaša bližnja prihodnost. Za vse, kar je storil za našo organizacijo, sem mu neizmerno hvaležen."

Predstavniki 'sedme sile' si Whitovo izjavo o (ne)prihodnosti Miočića v UFC različno tolmačijo. Eni so prepričani, da ga je nedeljski poraz pahnil na rob odločitve o koncu kariere, medtem ko drugi upajo, da bo 38-letnik čez nekaj časa zbral dovolj motivacije in energije za še eno veliko vrnitev v oktagon.