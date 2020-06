White razkril lokacijo 'svojega' otoka: Yas v Abu Dabiju

Dana Whiteje napovedal, da bodo na otoku Yas 11., 15., 18. in 25. julija štirje dvoboji za različne šampionske naslove; prvi izven meja Združenih držav Amerike po koronavirusnem premoru. Borci UFC bodo prebivali v tako imenovani "varni zoni", do katere bodo imeli vstop zgolj tekmovalci, trenerji in osebje UFC.

"Že zdaj gremo na otok Yas, da bomo skušali urediti potovanje borcem z različnih koncev sveta. In res imamo globalno tekmovanje, tako da ne želim le organizirati dvobojev z ameriškimi borci, jih bom preveč izmučil," je dejal White za ESPN.

Borci bodo lahko trenirali v oktagonu, ki so ga postavili na plaži, je še povedal šef UFC. Združeni arabski emirati so v preteklosti sicer že gostili dvoboje mešanih borilnih veščin.