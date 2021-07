White si mane roke: Komaj čakam, to bo najuspešnejši borilni dogodek

V okviru dogodka UFC 264 se bosta v zadnji epizodi razburljive trilogije pomerila tudi za vlogo izzivalca v boju za šampionski pas lahke kategorije. Ta je trenutno v lasti odličnega Brazilca Charlesa Oliveire , ki bo zagotovo z zanimanjem spremljal omenjeni obračun, ki lahko predvsem Poirierju prinese ogromno. Dvaintridesetletni ameriški borec ne skriva ambicij, da bi si nekega dne okoli pasu rad nadel šampionski pas, a bo moral za kaj takega najprej ponoviti predstavo izpred šestih mesecev, ko je povsem zasenčil gobezdavega Irca. "Sam sicer ne vem, kaj se je pravzaprav zgodilo zadnjič s Conorjem McGregorjem. Tedaj je bil le bleda senca nekoč nepopustljivega borca, Dustin (Poirier, op. p.) pa je dvoboj pričakal v izjemni formi. Še v prvi rundi je McGregor deloval spodobno, sveže, v nadaljevanju pa ga je Poirier povsem onemogočil. Kolikor zdaj vidim in slišim, je Conor priprave na tretji medsebojni dvoboj vzel veliko bolj resno, zaprl se je v svoj svet in komaj čaka, da se vse skupaj začne," je nekaj dni pred težko pričakovanim spektaklom v lasvegaški T-Mobile Areni v pogovoru za MacLife dejal predsednik organizacije UFC, Dana White .

Privrženci Dustina Poirierja (malce) v skrbeh

Poirier se je po tehtnem razmisleku raje odločil za zadnje dejanje trilogije kot pa za možnost borbe za šampionski pas, kar je nekoliko razočaralo njegove privržence. White na to odločitev gleda z drugega zornega kota: "Menim, da se je Dustin pravilno odločil, ko je dal prednost tretjemu obračunu z McGregorjem. Vsak bi se na njegovem mestu odločil enako. Če zmaga v tej borbi, bo 'ubil dve muhi na en mah'. Poleg tega, da ga čaka boj za naslov svetovnega prvaka, bo obenem dokazano boljši borec od McGregorja, kar bo za seboj povleklo še večjo prepoznavnost v svetu športa. Zgodi se lahko karkoli, a verjamem, da nas čaka izjemen borilni večer v Las Vegasu."

T-Mobile Arena razprodana, obeta se rekord po številu ogledov prek spleta

White ne dvomi, da bo nov obračun med Poirierjem in McGregorjem najuspešnejši in najdonosnejši v zgodovini organizacije. "Na tej prireditvi bo veliko več medijsko izpostavljenih oseb kot na kateri koli drugi v preteklosti. To je za nas najboljša možna borba, saj imajo ljudje trilogije radi. Zato sem prepričan, da bomo podrli vse rekorde gledanosti tako v živo kot preko spleta. Ne gre pa zanemariti tudi dejstva, da je za zmagovalca v igri zelo veliko, in sicer borba za naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji," je še dodal Dana White.