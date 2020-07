White si mane roke: UFC 251 najuspešnejši borilni dogodek v zadnjih dveh letih

Kot razkrivajo zadnje analize, o tem pa poroča ameriški The Athletic , naj bi UFC 251 dosegel prodajo za kar 1,3 milijona prenosov. Jasno, bilo bi nepošteno trditi, da je to zgolj zasluga nenadne menjave prvega izzivalca, saj bi se po prvotnem načrtu za naslov svetovnega prvaka velterske kategorije proti branilcu naslova Kamaruju Usmanu moral boriti vse boljši Brazilec Gilbert Burns , ki pa je slaba dva tedna pred dogodkom v Abu Dabiju izvedel, da je pozitiven na novi koronavirus. Toda 'vrnitev v igro' "Gamebrada" (vzdevek Jorgeja Masvidala , op. a.) je zagotovo povečala zanimanje ljubiteljev mešanih borilnih veščin, ki so v številnih komentarjih izpostavili, da si je Masvidal že veliko pred tem zaslužil to priložnost.

Zgornja številka dosežene prodaje prenosov priča o tem, da je organizacija nazadnje o podobnem uspehu javnost seznanila pred slabima dvema letoma - natančneje septembra 2018 -, ko si je prireditev UFC 229, v sklopu katere sta se pomerila velika rivala Khabib Nurmagomedov in Conor McGregor, prek plačljivih vsebin ogledalo še vsaj enkrat toliko ljubiteljev tega športa. V vmesnem času se je blizu milijonu plačljivih ogledov približal le povratek kontroverznega McGregorja v začetku letošnjega leta, ko je Irec brez večjih težav že po 40 sekundah dvoboja opravil z Donaldom Cerronejem.

Vsekakor je treba omeniti tudi to, da je imel predsednik organizacije Dana White s sodelavci le šest dni časa za promocijo nove glavne borbe dogodka po odpovedi nesrečnega Burnsa, toda glede na ugled obeh tekmecev verjamemo, da se jim ni bilo treba kaj preveč 'pretegniti'. Kakor koli že, White in sodelavci si verjetno že zdaj, kljub vsemu da je do konca poletne sezone ostalo še kar nekaj zanimivih UFC dogodkov, manejo roke. Ob vrnitvi v Las Vegas pa bodo potegnili črto in ugotovili, da se jim je sprememba prvega izzivalca še kako izplačala. Z vsem spoštovanjem do sicer odličnega Gilberta Burnsa.