White sporoča: Cerrone in Woodley, prišel je čas za dostojno slovo

Da je verjetno res napočil trenutek za slovo od oktagona tako za Tyrona Woodleyja kot tudi za Donalda Cerroneja, sta pokazali zadnji borbi omenjenega dvojca.

Prvi je klonil proti Colbyju Covingtonu, drugi pa si je sicer priboril neodločen izid v obračunu z Nikom Priceom, a je že v prvi rundi 'hodil po robu'. "Menim, da bi oba morala razmišljati o zaključku karier. Svoj čas sta bila zelo uspešna, predvsem Woodley je bil svetovni prvak v velterski kategoriji, a vsi se staramo," je zbranim novinarjem v drobovju dvorane v Las Vegasu minulo soboto razpredal predsednik UFC-ja Dana White in nadaljeval: "Zaslužila sta veliko denarja, za seboj imata lepo število odmevnih borb in zmag, toda čas je za dostojno slovo. Z obema se bom pogovoril na to temo in upam, da bosta razumela, da je napočil trenutek za mlajši rod borcev. Verjamem, da se bo Cerrone zelo težko sprijaznil z resnico, a tako pač je. Moramo razmišljati o prihodnosti oziroma perspektivi našega športa. Prepričan sem, da nam lahko oba še veliko ponudita v drugačnih vlogah."

Kako se bosta odzvala borca, bo kot vselej pokazal čas. A ena stvar ostaja neizpodbitna: oba sta namreč lahko ponosna na prehojeno pot ...