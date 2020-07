Whittaker samozavesten: Till je samo številka. Ni nič posebnega

"Ko se bom v nedeljo zbudil, bom poskakoval, bil miren, hladen, osredotočen, prišel v areno, se sprostil, dobro ogrel. Nato pa vstopil v oktagon in poskusil svojo srečo, da premagam enega najboljših," je previden v napovedihDarren Till. Precej bolj samozavesten in vzvišen v dvoboj vstopaRobert Whittaker, ki je tudi favorit na stavnicah."On je samo številka. Ni nič posebnega," je prepričan Avstralec novozelandskih korenin. Dvoboj bo poseben tudi zaradi tega, ker se bosta borca borila ob atipičnih, jutranjih urah, saj so organizatorji želeli prilagoditi ure na ameriški čas.