Whyte pred borbo za začasni pas WBC: Obračun s Povetkinom bo vojna

"To bo vojna, to pač on počne. Dobra stvar je ta, da oba počneva podobne stvari," je še pristavil 34-letni Američan iz Alabame. "Od mene je odvisno, ali bom borbo odločil v svoj prid in tega sem sposoben," je samozavesten Whyte, ki je v karieri do sedaj izgubil le proti Anthonyju Joshui."Je bolj izkušen kot jaz, toda vem, kako se je treba boriti, kar ni nekaj kar bi te lahko nekdo naučil," je poudaril Dillian Whyte(27-1-0).

Na drugi strani niti 40-letni Rus iz Kurska ni vajen porazov, saj je v dolgoletni karieri izgubil le proti dvema težkokategornikoma, in sicer Joshui in Vladimirju Kličku. Pred obračunom z Američanom Povetkin (35-2-1) ni želel govoriti o zmagovalcu, gledalcem prek televizijskih zaslonov pa je obljubil spektakel. "Zavedam se, kako pomemben je ta obračun, zato sem odgovorno treniral za ta obračun. Dilliana je treba jemati resno. Ne maram dajati napovedi, toda videli bomo ognjemet," je klasično boksarsko izjavo podal Povetkin.