Whyte okrcal Joshuo: Ne spodobi se, da Furyju ponudiš 15 milijonov, meni pa zgolj štiri

"Ljudje morajo razumeti, da je zame zajeten kup denarja nekaj drugega kot zanje. To sta dve povsem različni stvari. Sem eden izmed najboljših boksarjev na zemeljski obli. Resnično se ne spodobi, da Furyju ponudiš 15 milijonov angleških funtov, meni pa zgolj štiri," je potarnal Whyte, ki se nikakor ni strinjal s predlogom, ki je prispel z Otoka.

"Naša ponudba za Joshuo je bila več kot velikodušna. Dobil bi več kot 50 milijonov dolarjev. Vse ostalo bi seveda potem razdelili med oba, a velik delež smo mu bili pripravljeni odšteti že v naprej,"je pojasnil Whyte, ki še naprej goji željo, da bi nekoč v ringu zaplesal z Britancem, vendar zagotavlja, da želi imeti pri določanju pogojev tudi sam pravico do besede: "Razlika med mano in njim je v tem, da je on sam prosil za teh 50 milijonov, sedaj pa to zanika. Jaz nisem prosil za nič. Želijo se boriti z menoj iz nekega razloga. Če želijo ’poslovati’ z menoj, morajo biti pogoji jasno določeni."