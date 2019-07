Whyte se je odzval na namigovanja: Moja zmaga je čista kot solza

Britanski boksar Dillian Whyte se je pred tednom dni veselil zmage nad Oscarjem Rivasom , s čimer si je prislužil začasni naslov težke kategorije po verziji WBC. Vendar pa so njegovo zmago hitro zasenčile novice, ki so napovedovale nov dopinški škandal, tokrat v boksarskem ringu.

Svetovni boksarski portali so udarili z novico, da naj bi bil vzorec Whyta pred borbo pozitiven na dopinškem testu. Rezultati testa so bili sicer po poročanju Boxing Sceneznani že pred samo borbo, kljub temu pa je prišlo do srečanja v ringu. Whytov promotor Eddie Hearn je takoj po objavi novice zapisal, da pri sami borbi ni prišlo do nikakršnih nepravilnosti in da sta oba borca dobila zeleno luč za borbo.

Tudi pri WBC so kakršne koli nepravilnosti zanikali: "Vse do sedaj nismo prejeli nikakršne prijave glede pozitivnih dopinških rezultatov, vezanih na Dilliana Whyta in borbo z Oscarjem Rivasom. Za kakršne koli informacije smo se že obrnili na britansko antidopinško organizacijo."

Po nekaj dneh se je na namigovanja odzval tudi Whyte, ki je na družabnih omrežjih zapisal: "Razočaran sem nad gnojnico, ki so jo v zadnjih nekaj dneh zlivali nadme. Moji odvetniki se že ukvarjajo s tem in svetovali so mi, da naj o tem ne razglabljam v javnosti. Dobil sem zeleno luč za borbo in moja zmaga je čista kot solza," je zapisal Britanec.