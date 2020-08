Whyte v vlogi favorita, a opozarja: Povetkin je tehnično najboljši boksar v moji karieri

Če bo Dillian Whyte slavil, bo ohranil naziv prvega izzivalcaTysona Furyja za šampionski pas po verziji WBC. "Čaka me vrhunski nasprotnik, zato se o Furyju ne obremenjujem. Obremenjujem se zgolj z Aleksandrom Povetkinom. Je tehnično najboljši boksar v moji karieri. Premagal je že vrsto odličnih posameznikov, osvojil je zlato olimpijsko medaljo, izgubil pa je le dvakrat," je na zadnji novinarski konferenci pred sobotnim spopadom povedal Whyte.

32-letnik je v vlogi velikega favorita, kar pa v ringu pomeni bore malo. "Ne želim napovedovati ničesar, saj je zelo izkušen in zna poskrbeti zase. A če mi uspe začeti, tako kot si želim, potem je zgodba zaključena. Vem pa, da lahko to stori tudi on," je še previden Whyte, ki se bo skušal pridružiti rojaku Anthonyju Joshui kot edinemu, ki mu je doslej uspelo nokavtirati Povetkina.

Med Babićem in Wintersom vroče že na novinarski konferenci

Na boksarskem spektaklu v angleškem Brentwoodu bodo svojega predstavnika imeli tudi naši južni sosedje. V drugem obračunu večera bo boksalAlen Babić, ki se bo pomeril z Američanom Shawndellom Wintersom. Boksarja sta si na novinarski konferenci izmenjala kar nekaj ostrih besed. Začel je slednji, ki je dejal: "Imam trikrat več nokavtov, kot ima on borb. Nikogar ne odpisujem, a to je dejstvo. Izkušnje bodo odločale in on jih nima veliko."

Hrvaški borec je nasedel na provokacije. Najprej je Wintersu zabrusil, da ga lahko že tukaj nokavtira, če si to želi, nato pa mu je dejal, da je enostavno prepočasen, da bi lahko računal na zmago. Besedo počasen (v angleščini: slow, op. a.) je trikrat ponovil, ob zadnjem poizkusu pa si je privoščil komično slovnično napako, saj jo je črkoval kot S - L - A - O.