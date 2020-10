Dillian Whyte: Wilder je idiot; žalostno je, da se tega ne zaveda

"Po mojem mnenju je Deontay Wilder storil največjo napako v svoji karieri, kajti Mark Breland je bil edini iz trenerskega štaba, ki je bil svoj čas odličen boksar in med drugim svetovni prvak, kar pove vse o njegovih referencah. In obenem je bil edini, ki mu ni bilo mar za denar in prepoznavnost. Gre za značajsko tihega, a strokovno izjemno podkovanega moža, ki je v vsakem trenutku vedel, kaj počne,"je o Wilderjevi odločitvi, najverjetneje sprejeti zaradi vržene brisače v ring ob zadnjem porazu proti Tysonu Furyju, dejal Dillian Whyte, ki je nedolgo nazaj doživel boleč poraz proti ruskemu orjaku Alexandru Povetkinu.

"Breland je bil s srcem pri stvari. Ni mu bilo vseeno za njegovega varovanca in tudi ta predčasen met brisače v ring v dvoboju proti Furyju je bila pravilna odločitev. Tudi Wilder se dobro zaveda, da če bi se borba nadaljevala, bi se lahko zanj vse skupaj veliko huje končalo. S težjimi poškodbami glave, kar bi ogrozilo njegovo zdravje in posledično nadaljevanje kariere," je prepričan Whyte, ki je ob koncu pristavil:

"Wilder je idiot in žalostno je, da se tega ne zaveda. Čas bo pokazal svoje, a prepričan sem, da bo še kako obžaloval to odločitev."