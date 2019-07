Whyteu so se besede maščevale, boksar pozitiven na doping testu

Boksar Dillian Whyte je pred časom iskal medijsko pozornost tudi s kontroverzno izjavo, ki jo je izrekel v videu, objavljenem na njegovem Youtube kanalu. "Veste, zakaj je Joshua izgubil? Izgubil je, ker se je boril v ZDA. Tam obstaja WADA in njena testiranja, kjer Anthony ni mogel koristiti svojega 'soka', to je moj odgovor,"je bil ob porazu Anthonyja Joshue oster Whyte. A očitno bo Joshua tisti, ki se bo kot zadnji sladko smejal.

Whyte je sicer pred dnevi po zmagi nad Oscarjem Rivasomosvojil začasni naslov težke kategorije po verziji WBC, vendar pa so novice po borbi tiste, ki so ukradle vso pozornost medijev. Britanska antidopinška organizacija (BBBC) je namreč potrdila, da je bil boksarjev vzorec pozitiven na dopinškem testu. Rezultati so bili sicer po poročanju Boxing Sceneznani že pred samo borbo, kljub temu pa je do srečanja v ringu prišlo. Wilder si je sicer z zmago izboril pravico do borbe z Deontayjem Wilderjem, vendar pa se je boksar jamajških korenin veselil prezgodaj, saj bodo borbe zaradi pozitivnih testov najverjetneje ne bo prišlo.

Whytev promotor Eddie Hearn se je na dogajanje že odzval, z izjavo je postregel kar na Twitterju. "Zagotovim lahko, da sta bila tako Dillian Whyte kot Oscar Rivas del obsežnega antidopinškega testiranja. Oba borca sta dobila zeleno luč za borbo, tako s strani antidopinških komisij kot britanske antidopinške organizacije," je zapisal Hearn.