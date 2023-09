Wiklacz in Przybysz si bosta še četrtič delila kletko

Konfrontacja Sztuk Walki oziroma KSW se ne ustavlja. Najmočnejša poljska organizacija mešanih borilnih veščin ta konec tedna organizira borilni spektakel z zaporedno številko 86, ki ga bosta naslovila stara znanca Jakub Wiklacz in Sebastian Przybysz. Borilni spektakel si boste lahko v živo ogledali na VOYO, prenos v soboto se prične ob 19.00!

V mešanih borilnih veščinah po tesnih borbah pogosto spremljamo povratne obračune. V kolikor sta borca tudi po dveh borbah poravnana, pa tudi odločilno tretjo borbo. Le redko pa se zgodi, da se dva borca pomerita štirikrat in prav temu bomo priča ta konec tedna. Še četrtič v karieri si bosta namreč nasproti stala Poljaka Jakub Wiklacz in Sebastian Przybysz.

icon-link KSW 86: Wiklacz vs Przybysz 4 FOTO: VOYO

Lahko bi rekli, da KSW-jevi bantamski kategoriji zmanjkuje izzivalcev, ali pa sta Wiklacz in Przybysz enostavno toliko boljša od ostalih. Slednji je slovenskim ljubiteljem mešanih borilnih veščin dobro poznan, saj je novembra 2019 v Zagrebu, po borbi večera in tesni sodniški odločitvi, premagal slovenskega borca Lemmyja Krušiča. Przybysz je v svoji naslednji borbi nato premagal prav Wiklacza in njun medsebojni rezultat poravnal na 1:1, marca 2020 pa je v borbi, ki je bila kasneje izbrana za borbo leta, ugnal Antuna Račića in postal prvak organizacije KSW. Danes 30-letni Poljak je nato šampionski pas dvakrat uspešno obranil, decembra lani pa se je še tretjič v karieri pomeril z Wiklaczom in še drugič klonil. Po tesni borbi in deljeni sodniški odločitvi se je 14. profesionalne zmage v karieri razveselil Wiklacz, ki je tako tudi postal KSW-jev prvak.

A 27-letnik iz Olsztyna nato ni imel sreče z nasprotniki za prvo obrambo šampionskega pasu. Junija bi se moral na velikem spektaklu Colosseum 2 najprej pomeriti z Gruzijcem Zurikom Jojuo, po poškodbi pa ga je zamenjal Werlleson Martins. A Brazilcu, ki se je pred tem za naslov prvaka neuspešno pomeril že s Przybyszem, so pri izgubljanju odvečnih kilogramov dan pred dogodkom začele odpovedovati ledvice, zato je borba tik pred zdajci odpadla. Wiklacz je zato za prvo obrambo naslova prvaka dobil starega znanca, s katerim se še kako dobro poznata, saj sta v kletki preživela že prek 51 minut. In v kolikor zmaga Przybysz in rezultat zmag poravna na 2:2, se zna vsekakor zgoditi, da bomo spremljali še peti obračun.

Poleg Wiklacza in Przybysza bo za razburljiv dogodek skrbelo še 16 borcev. V predzadnji borbi večera bo svoje veščine znova pokazal neporaženi Čeh Dominik Humburger, ki ne skriva, da želi postati KSW-jev prvak. Zagotovo bo pestra tudi borba Lom-Ali Eskijewa, ki se je marca neuspešno boril za naslov začasnega prvaka peresne kategorije in neporaženega domačega asa Davida Šmielovskega. V kletko se bo vrnil še en borec, ki se je letos neuspešno boril za naslov prvaka. Artur Szczepaniak, ki je aprila neuspešno poskusil postati naslednik Roberta Soldića, se bo pomeril z Nigerijcem, ki živi in trenira na Irskem, Henryjem Fadipejem. KSW-jevi publiki se bo prvič tudi nekdanji UFC-jev borec Viktor Pešta, ki si je kletko delil z borci kot so Derrick Lewis, Marcin Tybura in Aleksei Oleinik, nazadnje pa se je boril v vse močnejši ameriški organizaciji PFL. Za regijski priokus pa bo poskrbel mladi in neporaženi srbski borec Miljan Zdravković. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Bantamska kategorija: Jakub Wiklacz – Sebastian Przybysz (borba za naslov prvaka) Srednja kategorija: Michal Michalski – Dominik Humburger Peresna kategorija: Lom-Ali Eskiew – David Šmielovski Dogovorjena teža (81 kilogramov): Artur Szczepaniak – Henry Fadipe Velterska kategorija: Kacper Koziorzebski – Wiktor Zalewski Poltežka kategorija: Damian Piwowarczyk – Lukasz Sudolski Težka kategorija: Filip Stawowy – Viktor Pešta Bantamska kategorija: Mariusz Joniak – Miljan Zdravković Velterska kategorija: Oskar Szczepaniak – Adrian Gralak