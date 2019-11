Drzni Ortiz: Ko premagam Wilderja, mu bom ponudil možnost za 'trilogijo'

V lasvegaški MGM Grand Garden Areni se bosta še drugič v tem koledarskem letu v ringu pomerila aktualni svetovni prvak v težki kategoriji po različici WBC Deontay Wilder in vseh bitk vajeni Luis Ortiz. Pred osmimi meseci se je v New Yorku veselil precej mlajši Wilder, tokrat pa je izkušeni Kubanec odločen, da vrne udarec."Zame bo zelo vznemirljivo osvojiti naslov prvaka in s tem postati sploh prvi kubanski boksar, ki mu je uspelo nekaj tako velikega. Če oziroma ko ga premagam, mu bom ponudil možnost za 'trilogijo'. On (Deontay Wilder, op. p.) je meni ponudil možnost povratnega dvoboja, zato ni nobenega dvoma o tem, da bom tudi jaz njemu ponudil možnost tretje borbe," je na zadnjem srečanju borcev pred spektaklom v Las Vegasu razpredal izzivalec Ortiz.

Verjame v podoben epilog tudi v drugo

Spomnimo, da je marca letos Wilder slavil zmago s tehničnim nokavtom v 10. rundi, čeprav je bil Luis Ortiz na dobri poti, da preseneti svojega nasprotnika. "V veliko čast si štejem dejstvo, da bo to moja že deseta obramba šampionskega pasu. Še posebej zato, ker so bili mnogi prepričani, da sploh ne bom postal svetovni prvak. Moj načrt je popolnoma jasen: premagati Ortiza z novim nokavtom," je samozavestno sporočil aktualni svetovni prvak po verziji WBC in dodal, da želi z drugo zmago nad izkušenim Kubancem odpraviti še zadnje dvome o tem, kdo je resnično boljši.