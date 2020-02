Wilder bo aktiviral klavzulo, Fury pa si želi obračuna z rojakom Joshuo

Obračun Tysona Furyja z Anthonyjem Joshuo, sicer svetovnim prvakom v težki kategoriji po verzijah IBF, WBA in WBO, bi bil za Britance zagotovo največji športni dogodek po sušnih 54 letih, ko je tedaj angleška nogometna izbrana vrsta na domačih tleh slavila naslov svetovnega prvaka.



Za Franka Warrna, enega od dveh glavnih promotorjev "Gipsy Kinga", ni dvoma o tem, da do omenjenega dvoboja izjemnih angleških borcev preprosto mora priti še do izteka letošnjega koledarskega leta, kar bi zaokrožilo sanjsko zgodbo o absolutnem svetovnem prvaku težke kategorije, saj bi v vsakem primeru to (p)ostal eden od dveh ljubljencev otoških privržencev te plemenite borilne veščine. "Ni skrivnost, da si Tysona želim videti v ringu proti Joshui. To bi bil borilni spektakel brez primere, o katerem bi se govorilo še mnoga leta po tem. Ste si kdaj upali predstavljati, da bomo Britanci lahko uživali ob spremljanju dveh izjemnih boksarjev, ki bosta krojila sam svetovni vrh v kraljevi boksarski kategoriji? Če bi me nekdo o tem vprašal še pred tremi leti, bi mu odgovoril, da ni pri sebi. Zdaj pa je to realnost, čeprav marsikoga onkraj Atlantika to dejstvo še kako boli," je po velikem lasvegaškem slavju svojega varovanca navrgel še malce soli na že tako bolečo rano Deontayja Wilderja, ki lahko v roku 30 dni aktivira klavzulo za dogovor o tretjem dvoboju s Tysonom Furyjem.