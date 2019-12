Wilder kritiziral Ruizovo požrešnost in ponočevanje, Joshuo primerjal s Kličkom

"Ruiz je dejal, da mu je šlo dobro, saj ni pustil, da bi mu pritisk prišel do živega. Na koncu pa sem ga slišal dejati, da sta kriva prevelika količina hrane in pomanjkanje treninga. Kaj za vraga?" se sprašuje Wilder.

Trenutno še ni povsem jasno, s kom se bo Anthony Joshua pomeril v naslednjih mesecih, prav zagotovo pa ga čaka zmenek z Oleksandrom Usykom, omenja se tudi borbo s Kubratom Pulevom in revanšo z Andyjem Ruizom. Kljub množici domnevnih borb pa si ljubitelji borilnih veščin želijo predvsem dveh nasprotnikov: Tysona Furyja in Deontaya Wilderja. Slednji do zdaj dlje od besed še ni šel, je pa ob t. i. Spopadu na sipinah usmeril nekaj strupenih puščic proti svojemu boksarskemu kolegu Joshui in se obregnil ob njegovo predstavo v ringu Diriyaha.

"Naredil je, kar je potrebno za zmago. Tekal je po ringu. To je prevzel po Vladimirju Kličku, ki ga je prav tako obiskal med treningom. Ubral je metodo direkt-zgrabi-drži, to je bilo vse, kar je počel v ringu. Želel je le preživeti borbo, tako kot je to počel Kličko," je Wilder dejal v pogovoru za The Athletic in nadaljeval:"Daj no, želiš biti dominanten?! Sam razmišljam povsem drugače. Jaz sem zver, vojščak, kralj, vladar. Morda sem prevelik sanjač za to boksarsko ero, morda svet želi tisto prijazno s*****. Moja miselnost je povsem drugačna od ostalih."