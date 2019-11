Wilder meša štrene tekmecem: Sem najboljši na svetu

V ringu se bo pomeril z Luisom Ortizom, s katerim je v ringu že meril pesti. Marca 2018 je tehničnim nokavtom uspel ubraniti pas WBC kategorije, tudi tokrat pa samozavestno zavrača kakršno koli možnost za presenečenje.

Še spomladi je izgledalo, da se bosta prav Wilder in Anthony Joshua udarila za naziv absolutnega vladarja težke kategorije, po porazu Britanca pa so se karte v boksarskem svetu premešale.Andy Ruiz Jr. je šokiral javnost in se okitil s pasovi IBF, WBA in WBO. Po mnenju Wilderja je za to krivo predvsem pomanjkanje zmagovalne miselnosti.