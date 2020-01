Wilder o Furyju: Je pravi norec!

Kmalu po najavi revanše med Deontayjem Wilderjem in Tysonom Furyjem je bilo boksarskim navdušencem jasno, da se obeta kopica pikantnih izjav in pikrih pripomb že pred samim dogajanjem v ringu. S tem je začel kar Britanec, ki je zagotovil, da bo nasprotnika skušal pokončati že v samem začetku. "Z njegovim najmočnejšim orožjem – desnico," je pred nedavnim razkril razkril ‘Gipsy King’, ki je obljubil še, da bo Wilder obležal že v drugi rundi.

Blagoslovljen sem z močjo. Njegova naloga je, da se me vseh trideset minut uspešno izogiba.

Seveda mu Američan ni ostal dolžan. "Ne vem, kaj točno bo naredil. Je pravi norec! Če verjame v to, ga bom držal za besedo. Vendar ko stopiš v ring je zgodba povsem drugačna. Sem največji delivec udarcev v zgodovini boksa," je zagotovil Wilder, prepričan, da Fury svoje obljube ne bo mogel izpolniti. Zagotovil je, da so Britančevi udarci vse preveč nežni, da bi nasprotnika kaj hitro lahko pospravil na tla. "Tega v zadnji borbi ni bilo zaznati. Njegovih udarcev sploh ni sem čutil. Mislim, da ima blazino namesto pesti. Seveda ima tehniko, a konec koncev ne moreš imeti vsega," je pojasnil ameriški boksarski as.