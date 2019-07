Wilder obljublja: Ko opravim z Ortizom, bom nokavtiral še starega Furyja

Tudi z Britancem ima ameriški boksarski as neporavnane račune. Decembrski ples v ringu se je namreč končal brez zmagovalca, zato je revanša le še vprašanje časa. Tega se dobro zaveda tudi Američan, ki z veliko mero samozavesti zatrjuje:"Najprej je na vrsti Oritz, ko ga pomedem na tla, pa se bom vrnil in se pomeril še s starim Furyjem ter ga nokavtiral z vso dinamiko, kar je premorem."

Vladar težke kategorije

Dogajanje v boksarskem svetu je v zadnjem času nadvse pestro. Potem, ko je Anthony Joshua moral pasove IBF, WBA in WBO v začetku junija predati Andyju Ruizu Jr., se namreč številni boksarski asi spogledujejo z naslovom absolutnega vladarja težke kategorije. Tudi Wilder je v intervjuju za SkySportspriznal, da meri proti vrhu. "Moj čas? Moj čas bo prišel! Postal bom absolutni svetovni prvak težke kategorije," je obljubil Američan in zaključil z: "Govorim o tem, verjamem v to in tudi uresničil bom to."