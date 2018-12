Wilder pred težko odločitvijo: revanša s Furyjem ali borba za naslov absolutnega vladarja?

Kljub Furyjevim namigovanjem, da se bo nasprotnik na vsak način skušal izogniti povratni borbi, so odzivi iz Wilderjevega tabora drugačni. Američanov trener Jay Deas je tako že izrazil željo, da bi se njegov ’varovanec’ še enkrat pomeril z Furyjem, šele na to pa naj bi na ’spored’ prišla tudi borba z britanskim boksarskim asom Anthonyjem Joshuo.

A očitno v Joshuinem taboru nad njegovo idejo niso preveč navdušeni, težko neučakani bodo namreč storili vse, da se bosta Joshua in Wilder čim prej pomerila v ringu.

"Vedeti moramo, če bo prišlo do povratne borbe. Če ne drugega, je bila borba v prid Wilderju. Slednji si tako še naprej lasti pas. Zato nameravam v naslednjih dneh odpotovati v Los Angeles in se pogovoriti z Wilderjevimi predstavniki. To je borba, ki jo v aprilu želimo ponuditi boksarskim navdušencem, in potrudili se bomo, da bo do tega prišlo. Morda si tudi Wilder želi borbe z Joshuo, prej kot revanše s Furyjem. Kar se tiče Joshue, on se bo boril s komerkoli. Želel bi, da je naslednji nasprotnik Wilder, a že od nekdaj si želi tudi Furyja," je bil jasen Eddie Hearn, Joshuin promotor.