Wilder iskreno o življenjski poti: Ni bilo lahko, bil sem povsem na robu

Če je pred nekaj manj kot 15 leti aktualni svetovni boksarski prvak v težki kategoriji Deontay Wilder razmišljal o samomoru, je danes pri 34-ih povsem drugačna oseba. "Vse se je začelo podirati leta 2005, ko se je rodila najstarejša hči Naiyea. Pravzaprav se mi je življenje začelo sesuvati leto kasneje, ko sem ostal brez družine in se znašel v situaciji, ko mi ni bilo več do ničesar. V nekem trenutku sem držal pištolo v rokah in razmišljal o samomoru. Prepričan sem bil, da pravega izhoda ni, da je edina prava pot odhod na drugi svet," je o morda najbolj temačnem obdobju svojega življenja v pogovoru za BT Sport spregovoril 'Bronasti Bombarder' in nadaljeval: "V podobni situaciji se znajde vse več ljudi, kar je skrb vzbujajoče. Pritiski prihajajo z vseh strani, zahteve mnogih nerealne, najbolj pa primanjkuje empatije do sočloveka. Tega praktično ni. Ko človek namreč doživlja težke trenutke, ne razmišlja o ničemer drugem, le o samemu sebi. Ne zavedajoč se dejstva, da bi s takšnim vedenjem lahko škodoval svojim najbližjim. To sem počel jaz in plačal za svoje napake."