Wilder se po dveh porazih proti Furyju v ring vrača proti izkušenemu Heleniusu

36-letni Deontay Wilder se bo po letu premora, med katerim se je že spogledoval s športno upokojitvijo, le vrnil na boksarsko sceno. 'Bronasti bombarder', ki je med letoma 2015 in 2020 vladal v WBC-jevi težki kategoriji, je v zadnjih dveh letih dvakrat zapored izgubil proti velikemu rivalu Tysonu Furyju in tako zabeležil svoja edina poraza v profesionalni karieri. Na zmagovalno pot se bo tako Wilder poskušal vrniti proti Robertu Heleniusu , ki si kakšnega izmed večjih šampionskih pasov še ni lastil.

38-letni Finec je po treh prepričljivih zaporednih zmagah dobil priložnost boriti se z nekdanjim prvakom, ki se ji enostavno ni mogel odreči. A tokrat Heleniusa, ki v profesionalni karieri beleži 31 zmag, od katerih jih je 20 dosegel z nokavtom, in tri poraze, ne čaka lahko delo. Wilder namreč kljub porazih proti Furyju še vedno velja za enega najnevarnejših boksrjev težke kategorije in ima tudi enega najmočnejših udarcev. Borec iz Tuscaloose, kjer so mu nedavno tudi postavili bronasti kip, je namreč kar 41 izmed 42 kariernih zmag dosegel z nokavtom in bo tudi zaradi tega velik favorit tokratnega obračuna.