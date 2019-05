Še pred spopadom z Breazealom mora Wilder že odgovarjati na vprašanja o Joshui

Prav zaradi težko pričakovanega spopada med Deontayem Wilderjem in Anthonyjem Joshuo je na strani 33-letnega Američana veliko pritiska, je prepričan njegov trener in menedžer Jay Deas. A še pred novimi pogajanji za spopad z Britancem (enkrat so ta že padla v vodo), bosta oba morala premagati svoja naslednja nasprotnika. Wilderja v nedeljo po našem času (3.00 zjutraj s prenosom na VOYO) čaka Dominic Breazeale, Joshuo pa v slovitem newyorškem Madison Square Gardenu čaka Andy Ruiz mlajši. Breazeale je v karieri poklicnega boksarja zbral zgolj en poraz in ta je prišel ravno proti Joshui, ko je Britanec slavil z nokavtom v sedmi rundi. Na drugi strani je Wilder še vedno nepremagan. Na svojem računu ima 40 zmag, od tega kar 39 z nokavtom. Nazadnje se je z remijem razšel s prav tako neporaženim Tysonom Furyjem.

"Pritiska je veliko, saj ko bosta ta fanta prešla svoji borbi, bo prišlo do nove zahteve, da se spopadeta," je povedal Deas. Wilder je prepričan, da bo naslov prvaka WBC v težki kategoriji zadržal, nato pa verjame, da bo prišel do dogovora za obračun z Joshuo, potem ko so pred časom prva pogajanja zaradi finančne razdelitve padla v vodo. "Želim si iti v ring in se boriti, s čimer bi dal ljudem, česar si želijo, toda povem vam, kako se bo ta obračun zgodil – ko bo vse potihnilo. Preveč ljudi se je vpletlo v to. Preveč medijev, navijačev, vseh. Vsi imajo mnenje, kako bi se obračun moral zgoditi …," je bil kritičen Wilder. "To je tako kot obračun s Furyjem. Nihče ni vedel, da bo to te borbe prišlo. Molčimo o tem z razlogom, nato pa se bo borba zgodila," je še poudaril Wilder.