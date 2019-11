Wilder: Težka kategorija je premajhna za tako veliko število prvakov

"Naslednja je revanša z Furyjem. Ta je na sporedu februarja, tako da bomo že videli,"je dejal Wilder, ki je imel pri tem v mislih 22. februar, dan, ko naj bi se pomeril z Gypsy Kingom. A sam vidi še dosti dlje."Potem si želim borbe, ki bo združila vse pasove težke kategorije. Želim si le enega prvaka, eno ime, en obraz. To bom jaz, Deontay Wilder," je dejal Wilder in pri tem imel v mislih borbo z zmagovalcem decembrske boksarske poslastice. Andy Ruis Jr in Anthony Joshua bosta v ringu zaplesala 7. decembra, borbo si bo mogoče ogledati tudi na Voyo.

Joshua je sicer že prispel v Savdsko Arabijo, kjer ga čez dva tedna čaka borba z Ruizom: