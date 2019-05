Wilder z vsem srcem verjame v obračun z Joshuo, Hearn zagotavlja: Ta borba bo spremenila globalni šport

Britanskega šampiona, ki si lasti kar tri pasove, v začetku junija čaka prvenec na ameriških tleh, kaj kmalu za tem pa bo očitno v ringu zaplesal še z Wilderjem. "To se bo zgodilo, res se bo. V to verjamem z vsem svojim srcem," je svojo veliko naklonjenost boksarskemu spektaklu izrazil Američan.

"Težka kategorija je trenutno zelo tesna. Mislim, da smo dolžni dati oboževalcem tisto kar želijo," je zatrdil Wilder in pojasnil, da so bili pogovori med obema stranema že večkrat v teku, vendar do končne odločitve nikdar ni prišlo. "Želim si le, da bi imeli ljudje dovolj potrpljenja. S potrpljenjem pride čas. Zaupajte nam, bomo že naredili kar je prav," je oboževalce nagovoril ameriški boksarski as: "Ko vse utihne, takrat se zgodi čarovnija. Morda ne točno takrat, ki si to želiš, a vseeno vedno ob pravem času."