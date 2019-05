Wilder zaradi spora v hotelu še bolj motiviran: Najbližje pasu si bil v mokrih sanjah

Deontay Wilder (40-0-1) si po prvi borbi, ki je v karieri poklicnega boksarja ni dobil (remi s Tysonom Furyjem ), želi znova okusiti slast zmage. Obračun z Dominicom Breazealeom bo za oba boksarja precej čustven, potem ko sta se pred leti v nekem hotelu v Wilderjevi rojstni Alabami zapletla v spor, ki je vključeval tudi družinske člane (podrobnosti niso znane). Zato bo Wilder, kot sam priznava, še toliko bolj motiviran. "Tako veliko stvari sem rekel in prav vsako besedo sem mislil resno. Dolgo časa čakam na to. Kot sem rekel, nisem nikogar izzival. Kaos je prišel k meni, nemir je prišel k meni. Prosil je za to in dobil jih bo. Tako kot je v Svetem pismu zapisano, če prosiš, potem jih moraš dobiti," je pristavil Wilder, branilec naslova, ki je še pred obračunom, za katerega je prepričan, da ga bo dobil, moral odgovarjati, ali se bo v prihodnosti pomeril z aktualnim vladarjem težke kategorije Anthonyjem Joshuo .

"V boksu sem že dolgo časa in če misliš, da boš nekdo, kot si ti, prišel in premagal nekoga, kot sem jaz … najbližje kar boš prišel temu pasu, je v tvojih sanjah in prepričan sem, da si imel o tem veliko mokrih sanj," je Wilder nadaljeval s provokacijami. A tu se še ni ustavil. "Obljubim ti, da je to najbližje, kar boš prišel. Nikoli se še nisi spopadel z morilcem v ringu, kot sem jaz. Nikoli še nisi gledal v morilčeve oči. Toda občutil boš to. Moja dejanja so glasnejša od mojih besed. To so občutili že vsi moji nasprotniki pred teboj," je še sporočil 33-letnik iz Tuscaloose.