Wilder zavrnil Joshuo: Bil bi bedak, da bi se boril s teboj, če si ljudstvo želi Furyja

Še dolgo bo zagotovo odmevala odločitev, da se je borba med Deontayjem WIlderjemin Tysonom Furyjemv Los Angelesu končala brez zmagovalca. Anglež je v očeh večine strokovnjakov nadzoroval borbo in bil v točkovni prednosti, nato pa je prišla osma runda in samooklicani kralj Romov se je prvič znašel na tleh po brutalnem udarcu prvaka po različici WBC. A Fury se ni predal in ponovno vstal, ter se boril naprej. Še naprej je bil v prednosti, nato pa nov šok, potem ko se je v 12. rundi znova znašel na tleh. Vsi zbrani v Staples Centru in pred malimi zasloni so bili prepričani, da je to to in da je Fury doživel prvi poraz v karieri, a tudi tokrat se je pobral s tal in zdržal do zadnjega gonga. Sledilo je nestrpno čakanje na odločitev sodnikov, ki pa so sporočili, da se je borba končala brez zmagovalca. Začudenje med boksarskimi navdušenci in strokovnjaki je bilo veliko. V obeh taborih so bili prepričani, da odločitev sodnikov ni pravilna in vsak tabor je zase trdil, da je bil boljši in si je zaslužil zmago. A sodniška odločitev je obveljala in borca sta napovedala, da bosta še enkrat stopila v ring in poskušala enkrat za vselej odločiti debato, kdo je najboljši na svetu.