Wilder nad Furyja: Razmišljal si o samomoru in jaz sem te rešil

Fury pa mu seveda ni ostal dolžan: "In na takšnega moža si se ti spravil? Na moža, ki je razmišljal, da bi si vzel življenje? Mislil si, da te čaka enostavna zmaga, a si se motil. Prišel sem nazaj in ti izprašil zadnjico."

Američan je Britanca najprej spomnil na njegove nekdanje težave z odvisnostjo, dejal pa je tudi, da je sam zaslužen za njegovo slavo: “Ne pozabi, ko sem te našel, si bil izgubljen in odvisen od kokaina. Razmišljal si o samomoru. Jaz sem tisti, ki te je povlekel nazaj. Jaz sem tisti, ki daje hrano na mizo tebi in tvoji družini. Jaz sem tisti, ki privabi gledalce, da plačajo za ogled dvoboja. In to počnem že drugič.”

V noči na četrtek je v Las Vegasu, kjer bo dvorana MGM gostila veliki spektakel, ki ga boste lahko v nedeljo od 3. ure spremljali na VOYO, potekala zadnja novinarska konference pred drugim dvobojem med Deontayjem Wilderjem in Tysonom Furyjem . Borca sta si najprej kar nekaj minut zrla iz oči v oči, posredovati je moralo varnostno osebje, ko pa sta se oba pomirila, je sledila novinarska konference, ki je bila polna obtožb, tudi na osebni ravni.

'Nervozen je, čaka ga nokavt'

"Wilder je zelo nervozen, to se vidi. Poglejte, kako mu srce divje razbija znotraj puloverja. Živčen in prestrašen je kot hudič. Ne ve, kaj naj pričakuje. Deležen bo nokavta," je samozavesten ‘Gypsy King’, ki bi po mnenju mnogih moral dobiti že prvi dvoboj.

Wilder si je lastil zasluge za Furyjev uspeh, a mu je 206 centimetrov visoki Anglež, rojen v Manchestru, na podoben način vrnil žogico: "Govori neumnosti. Rekel je, da mi je dal priložnost. Kakšno priložnost? Zaradi mene je dobil največje plačilo v karieri. Zagotovil sem mu bogato pogodbo s Showtimeom, pripeljal sem ga na največji boksarski oder sveta – v Las Vegas – in to je način, s katerim se mi zahvali? Veliko hvaležnosti za nekoga, ki te je hranil, pazil nate in ti dal milijone v žep. Zares si prijazna oseba. Vse mi dolguješ."

'Postal sem zvezda številka 1'

Wilder se je na obtožbe odzval s ciničnim nasmeškom, kar je storil tudi, ko si je Fury začel pripisovati zasluge za sodelovanje ESPN-a in Foxa, ki bosta družno prenašala dvoboj. Na vprašanje voditelja, kaj se je naučil v obdobju dveh borb, ki ju je doslej odboksal v Las Vegasu, je 32-letnik odgovoril: "Naučil sem se mnogo stvari. Da lahko pridem v največjo boksarsko državo sveta in postanem večja zvezda kot vsi tukajšnji domači borci. Da lahko združim dve veliki televizijski postaji (ESPN in Fox, op. a.). A sploh obstaja kaj takega, česar ‘Gypsy King’ ne bi zmogel storiti?"

Je pa besedni obračun boksarjev bolj kot na novinarsko konferenco spominjal na resničnostni šov, v katerem je vse v naprej načrtovano. Dogodek sta v živo prenašala ESPN2 in Fox Sports 1, vodil pa ga je moderator, ki je le redko prišel do besede.