Wilder že v prvi rundi nokavtiral Heleniusa in nato izzval Usyka

Boksarski spektakel, na katerem se je po letu dni v ring vrnil Deontay Wilder, je za nami. Nekdanji prvak WBC-jeve težke kategorije je vrnitev opravil več kot uspešno, saj je že v prvi rundi nokavtiral tokratnega nasprotnika Roberta Heleniusa. Po izjemni predstavi je dejal, da težke kategorije brez njega ni, kot potencialnega naslednjega nasprotnika pa je omenil Oleksandra Usika in Andyja Ruiza mlajšega.

Deontay Wilder je borbo začel z močnim levim direktom v telo Roberta Heleniusa nato pa lepo krožil okoli Finca in ga prisili, da ga 'lovi' po ringu. Potem je nekdanji prvak še nekrat močno zadel nasprotnika v telo, tokrat z desnico. Po minuti in pol borbe si je Wilder prvič pripravil kombinacijo, ki jo zaključi z desnim krošejem, a je zgrešil. V drugo pa je bil 'bronasti bombarder' uspešen. Heleniusa je zvabil v kot ringa in čeprav se je premikal nazaj, močno sprožil z desnico in mu že deset sekund pred koncem prve runde ugasnil luči.

"Izjemno je biti nazaj v Brooklynu, to je zame kot drugi dom. Res sem vesel, da sem nazaj. Takoj, ko sem stopil iz letala sem začutil odlično energijo, ljubezen, podporo in to je vse kar sem potreboval. In ko sem stopil v areno sem občutil isto in takoj vedel, da bo to zame izjemna noč ... in res je," je takoj po prepričljivi zmagi dejal Wilder, ki se je nato zahvalil svoji ekipi, navijačem in nasprotniku, potem pa se ozrl na prihodnje izzive: "Kdo je naslednji? Slišal sem govorice o borbi z (Oleksandrom) Usikom, a vidim, da ga ni med občinstvom, ali pač? Veste večina mojih izzivalcev si pride v živo ogledati moje borbe, ko pa vidijo kako nokavtiram nasprotnike pa se hitro poberejo in so tiho. Zato ne vem.. pripravljen sem na kogar koli, Andy Ruiz Jr., Usik, kdorkoli ... Deontay Wilder je nazaj in dejstvo je, da ni težke kategorije brez Deontaya Wilderja!"

Za uvod v boksarski spektakel sta se sicer pomerila Gary Antonio Russell in Emmanuel Rodriguez, ki sta poskrbela za pester obračuna, najbolj zanimivo pa je bilo v osmi in deveti rundi. Tik pred koncem osme je Rodriguez z desnico v težak nokdavn spravil Russella. A čeprav je sodnik najprej preštel do deset, je Američanu dovolil, da vzame minuto odmora med rundama in mu nato dovolil, da boksa naprej. V deveti rundi pa je prišlo do nenamernega trka z glavama, pri katerem jih je skupil Rodriguez. Za trenutek se je že zdelo, da se zgodovina ponavlja, saj se je identičen incident zgodil na njunem prvem obračunu pred dobrim letom dni. A takrat sta z glavami trčila že v prvi rundi in, ker Rodriguez ni mogel nadaljevati z borbo, je bila borba, zaradi tega, ker je bila prekratka, razveljavljena (t.i. no contest). Tokrat pa je Portoričan sicer borbo nadaljeval, a le do konca runde. Nato pa je glavni sodnik po posvetu z zdravnikom borbo prekinil in sodniki so morali oddati svoje ocene. Po ocenah vseh treh sodnikov je zmago, in sicer 21. v profesionalni karieri, priboksal Rodriguez.

Kot druga sta boksala Kubanec Frank Sanchez, ki je branil WBC-jev kontinentalni pas Amerik težke kategorije, in Portoričan Carlos Negron, ki je imel ta pas v lasti pet let nazaj. Sanchez je dominantno predstavo kronal s tehničnim nokavtom v deveti rundi in tako ohranil svojo neporaženost, Negron pa je še četrtič v karieri izgubil.

Poleg Wilderja pa se je po letu premora v ring vrnil tudi nekdanji IBF-ov prvak super srednje kategorije Caleb Plant, ki do lanskega novembra v profesionalni karieri ni poznal poraza, potem pa je klonil proti nespornemu kralju srednje in super srednje kategorije Canelu Alvarezu. Tokrat mu je nasproti stal nekdanji prvak WBC-jeve super srednje kategorije Anthony Direll, ki je lani prav na dogodku, na katerem je Plant izgubil proti Alvarezu, premagal Marcosa Hernandeza. Precej izenačen dvoboj je v deveti rundi z izjemno kombinacijo najprej levice v telo, nato pa levice na brado, zaključil Plant, ki je zmago tudi nekoliko nešportno proslavil.

