Wilder: Še on ne ve, kako je vstal, a za dvoboj želim samo Furyja, nikogar drugega

Aktualni svetovni prvak v supertežki kategoriji po verziji WBC Deoantay Wilder je bil na novinarski konferenci odločen: "Pripravljen sem dati priložnost Furyju tako hitro, kot je mogoče. Edino prav je, da mu dam možnost za povratni dvoboj. Pripravljen sem, kadarkoli bo on. Pripravljen sem dati navijačem, kar bi radi videli in končati debato o tem (kdo je zmagal, op.p.) za vekomaj. Na povratnem dvoboju ne bo izgovorov."

"Mnogi so mislili, da ne želim revanše. Zakaj je ne bi hotel? Sem najstrašnejši na planetu. Ko je pripravljen, sem tudi sam. Ne želim nikogar drugega kot Tysona Furyja, to si zaslužijo tudi navijači," je še dejal Wilder.

"Vsi govorijo o tem dvoboju in zgodil se bo še enkrat. Mnogi menijo, da bi moral sodnik dvoboj končati. Devet od desetih sodnikov bi to storilo. Nimam pojma, kako je vstal. Še on ne ve, kako je vstal," je dejal Wilder, potem ko je poslal Furyja dvakrat na tla. Američan se je tudi precej jezno odzval na Twitterju, ko je objavil posnetek, da Fury še ni bil na nogah po sodnikovem štetju.