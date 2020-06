Woodley hitro 'prebolel' poraz: Sprejel sem borbo s Covingtonom

Če porazu z Burnsom prištejemo še lanski poraz proti Kamaruju Usmanu, po katerem je izgubil šampionski pas velterske kategorije, se Tyron Woodley lahko 'pohvali' z dejstvom, da je izgubil deset rund v nizu.



Čeprav nekdanji svetovni prvak deluje kot nekdo, ki trenutno ni v stanju premagati nikogar, je zadnji poraz z brazilskim borcem sprejel precej lažje kot predhodnega proti Usmanu, kar je potrdil tudi Arielu Helwaniju v pogovoru za ESPN. "Ne želim pripovedovati o stvareh, ki so se zgodile. Dejstvo je, da sem le nekaj trenutkov po porazu z Burnsom že prejel novo ponudbo za dvoboj, ki sem jo tudi sprejel," je dejal Woodley, ki je v nadaljevanju razkril ime svojega domnevno novega nasprotnika. "Ne želim govoriti o Colbyju (Covington, op. p.), ker je velik igralec. Zabavno je spremljati, kaj vse počne oziroma govori v svojih izjavah. No, edina resnica je, da je on odbil mojo ponudbo za dvoboj vsaj petkrat ali šestkrat. Po zadnjih dveh porazih pričakujem, da se bova naposled le udarila v oktagonu, saj predvidevam, da bo razmišljal v tej smeri, da so moji najboljši časi za menoj."



Toda Woodley se bo najprej posvetil sanaciji poškodbe ... "Potrebujem mesec do mesec in pol počitka, da vse sede na svoje mesto, nato pa bom začel trenirati za nov obračun. Zastopniku sem dejal, naj se čimprej dogovori Colbyjevimi ljudmi, da potrdimo dvoboj. To bo veselica,"je še pristavil 'ranjeni' Tyron Woodley.