Yusuff in Barboza obljubljata ognjemet v oktagonu

Pred borilnim spektaklom UFC 294, ki nas čaka prihodnji konec tedna, bo za ogrevanje ljubiteljev mešanih borilnih veščin poskrbela noč borb, ki jo bosta naslovila vselej atraktivna Sodiq Yusuff in Edson Barboza. UFC-jevo noč borb si boste lahko v noči s sobote na nedeljo s pričetkom ob 1.00 v živo ogledali na VOYO.

UFC Fight Night: Yusuff vs Barboza FOTO: VOYO

UFC se pred dogodkom v Abu Dabiju ustavlja še v domači dvorani Apex, ki bo ta konec tedna gostila nekatere atraktivne borce ameriške organizacije. Noč borb bosta tokrat naslovila borca peresne kategorije Sodiq Yusuff in Edson Barboza, ki na lestvici izzivalcev zasedata 11. in 13. mesto in želita nadaljevati zmagoviti niz.

icon-expand Sodiq Yusuff FOTO: AP

Yusuff, ki je znan predvsem po vzdržljivosti in močnih udarcih, je od podpisa za UFC vknjižil že šest zmag in bil ob tem le enkrat poražen. Američan, rojen v Nigeriji, se v oktagon vrača po več kot letu dni premora, čaka pa ga vse prej kot lahko delo. Sedem let starejši brazilski nasprotnik je namreč tudi precej bolj izkušen. "To bo prava vojna, za to treniram. Mislim, da boste videli 25 minut ognjemeta v oktagonu," je pred obračunom prepričan 37-letni Brazilec, znan predvsem po izjemnih brcah.

Za Barbozo, ki se je pred mešanimi borilnimi veščinami profesionalno boril že v tajskem boksu, bo to že 35. profesionalna MMA borba v karieri, v kateri se je meril z nekaterimi najboljšimi borci na svetu. Tony Ferguson, Gilbert Melendez, Habib Nurmagomedov in Justin Gaethje so le nekatera imena, ki so stala nasproti izkušenemu Brazilcu. Barboza, ki se je šele pred tremi leti spustil v peresno kategorijo, ki mu veliko bolj ustreza, je v zadnjih nekaj letih kar se zmag in porazov tiče toplo-hladen. V borbo z Yusuffom pa se podaja po hitri zmagi nad Billyjem Quarantillom, ki jo je vknjižil aprila letos.

V predzadnji borbi večera pa bosta nastopili izjemni dekleti Jennifer Maia in Viviane Araujo. Brazilki, ki na lestvici izzivalk prvakinje mušje kategorije zasedata deveto in enajsto mesto skupaj beležita že 32 profesionalnih zmag, trenutno pa je v boljši seriji leto mlajša Maia, ki bo v Apexu iskala tretjo zaporedno zmago, medtem ko bo Araujo želela prekiniti niz dveh zaporednih porazov. V oktagon bosta med drugim stopila tudi Jonathan Martinez, ki je v nizu štirih zaporednih zmag, in Adrian Yanez, ki je šele aprila letos prekinil zmagoviti niz, v katerem je nanizal kar devet zmag. Na delu bomo videli tudi vselej zanimivega Michela Pereiro, ki je konec julija na dogodku UFC 291 grdo zgrešil težo in na cedilu pustil Stephena Thompsona. Tokrat pa je tik pred zdajci nasprotnik odpadel njemu, nadomestil pa ga je Andre Petroski, ki pod okriljem UFC-ja poraza sploh še ne pozna.

Priložnost boriti se na glavnem delu dogodka bosta dobila tudi mlada Edgar Chairez in Daniel Lacerda, veliko pa obeta tudi prva borba večera, v kateri se bosta pomerila neporaženi le 22-letni Južnoafričan Cameron Saaiman in tri leta starejši Američan Christian Rodriguez, ki je letos že ustavil eno izmed vzhajajočih in neporaženih UFC-jevih zvezd Raula Rosasa mlajšega. Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Peresna kategorija: Sodiq Yusuff – Edson Barboza Ženska mušja kategorija: Jennifer Maia – Viviane Araujo Bantamska kategorija: Jonathan Martinez – Adrian Yanez Srednja kategorija: Andre Petroski – Michel Pereira Mušja kategorija: Edgar Chairez – Daniel Lacerda Bantamska kategorija: Cameron Saaiman – Christian Rodriguez