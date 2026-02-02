Naslovnica
Borilni športi

Bizaren boksarski pripetljaj: z udarci odpihnil njegovo 'pričesko'

Ljubljana, 02. 02. 2026 17.31 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
S.V.
Jarrell Miller

Ko misliš, da si v boksu videl že vse, je težkokategornik Jarrell "Big Baby" Miller poskrbel za nekaj povsem bizarnega, ko mu je nasprotnik Kingsley Ibeh z desnim udarcem zbil lasni vložek z glave. Kljub temu je Miller na koncu slavil zmago po deljeni sodniški odločitvi v slovitem Madison Square Gardnu.

Jarrell Miller je v drugi rundi prejel močan desni aperkat, ki mu je zbil lasni vložek z glave. Navijači so osuplo spremljali, kako se je Millerjeva lasulja večkrat dvignila z vrha njegove glave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Miller je vse skupaj pospremil z nasmehom, pred začetkom tretje runde pa je lasuljo dokončno strgal z glave in jo zalučal na tribuno, kjer jo je pobral svetovni prvak WBO v težki kategoriji Fabio Wardley. Slednji je nato delil zabaven videoposnetek, na katerem sedi ob lasulji in spremlja nadaljevanje dvoboja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Miller je po borbi pojasnil, da si je lasni vložek priskrbel, potem ko je pred dvema dnevoma izgubil lase, saj je po pomoti uporabil amonijevo belilo namesto šampona.

"Umil sem si lase in jih izgubil pred kakšnima dvema dnevoma. Zato sem poklical svojega menedžerja in mu rekel, naj mi priskrbi eno od tistih "griv". Smešno je. Sem komik in se moraš znati ponorčevati tudi iz samega sebe," je dejal Miller.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

37-letni boksar je na koncu zmagal, navijači pa so se na družbenih omrežjih šalili, da je bila to zmaga 'za las'. Ta je bila sicer res tesna, Miller je namreč slavil po deljeni sodniški odločitvi.

Miller je dejal, da je leta 2019 zamočil, ko je bil njegov dvoboj z Anthonyjem Joshuo odpovedan zaradi neuspešnega dopinškega testa. Leta 2022 se je vrnil v ring in leto pozneje doživel prvi poraz v karieri proti Danielu Duboisu, lani pa je remiziral z Andyjem Ruizom.

boks jarrell miller pričeska zabavno

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
02. 02. 2026 18.40
depilacija
Odgovori
0 0
ptuj.si
02. 02. 2026 18.34
🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Jani.
02. 02. 2026 18.31
AhahH 😄
Odgovori
+1
1 0
jank
02. 02. 2026 17.56
Ima enako frizuro kot alpski Trump.
Odgovori
-1
3 4
E.Nigma
02. 02. 2026 18.18
Kot Golob? Ja nas je bolj plešast če koga drugega nislil
Odgovori
+2
2 0
Morgoth
02. 02. 2026 17.40
A to ma sramke gor prilimane?😂
Odgovori
+5
6 1
Misika1967
02. 02. 2026 17.39
Zmanjkal neostik?🤣
Odgovori
+4
5 1
