Bizaren boksarski pripetljaj: z udarci odpihnil njegovo 'pričesko'

Jarrell Miller je v drugi rundi prejel močan desni aperkat, ki mu je zbil lasni vložek z glave. Navijači so osuplo spremljali, kako se je Millerjeva lasulja večkrat dvignila z vrha njegove glave.
Miller je vse skupaj pospremil z nasmehom, pred začetkom tretje runde pa je lasuljo dokončno strgal z glave in jo zalučal na tribuno, kjer jo je pobral svetovni prvak WBO v težki kategoriji Fabio Wardley. Slednji je nato delil zabaven videoposnetek, na katerem sedi ob lasulji in spremlja nadaljevanje dvoboja.
Miller je po borbi pojasnil, da si je lasni vložek priskrbel, potem ko je pred dvema dnevoma izgubil lase, saj je po pomoti uporabil amonijevo belilo namesto šampona.
"Umil sem si lase in jih izgubil pred kakšnima dvema dnevoma. Zato sem poklical svojega menedžerja in mu rekel, naj mi priskrbi eno od tistih "griv". Smešno je. Sem komik in se moraš znati ponorčevati tudi iz samega sebe," je dejal Miller.
37-letni boksar je na koncu zmagal, navijači pa so se na družbenih omrežjih šalili, da je bila to zmaga 'za las'. Ta je bila sicer res tesna, Miller je namreč slavil po deljeni sodniški odločitvi.
Miller je dejal, da je leta 2019 zamočil, ko je bil njegov dvoboj z Anthonyjem Joshuo odpovedan zaradi neuspešnega dopinškega testa. Leta 2022 se je vrnil v ring in leto pozneje doživel prvi poraz v karieri proti Danielu Duboisu, lani pa je remiziral z Andyjem Ruizom.
