Za začetek prenosov novega športa na VOYO že takoj borilna poslastica

Ljubitelji borilnih športov boste znova prišli na svoj račun, saj VOYO širi zbirko prenosov. Že v noči s petka na soboto boste lahko v živo gledali prvi prenos boksa z golimi pestmi, in sicer t. i. KnuckleMania 3, na katerem bo potekala borba za naslov prvaka v poltežki kategoriji, manjkalo pa ne bo tudi nekdanjih borcev organizacije UFC. Premierni prenos si lahko v soboto ob 3.00 v živo ogledate na VOYO.

Boks z golimi pestmi sam po sebi ni nič novega, saj je bil to v nekaterih kulturah povsem običajen način reševanja sporov, borba dveh mož z golimi pestmi pa je športna disciplina že vsaj od 17. stoletja, ko se pojavijo prvi zapisi o takšnih spopadih. Uporaba zaščitnih rokavic se je začela šele v drugi polovici 19. stoletja, a kljub temu se je boks z golimi pestmi ohranil predvsem na Britanskem otočju in v Ameriki, kjer so tovrstne športne dogodke prirejali vse do začetka prve svetovne vojne.

V zadnjih nekaj letih je boks z golimi pestmi po zaslugi nekaterih organizacij, ki so spisale moderna pravila, postal novodoben šport, ki pa ni zgolj krvavo pretepanje, temveč vsebuje številne prepovedi, omejitve in sistem točkovanja. Najbolj znana organizacija na področju tega novega športa je ameriški Bare Knuckle Fighting Championship, katerega prvaki so večinoma nekdanji profesionalni boksarji in borci mešanih borilnih veščin.

icon-link BKFC Knucklemania 3 FOTO: VOYO

Teh ne bo manjkalo tudi na prvem dogodku, ki ga boste lahko v živo gledali na VOYO. Na t. i. KnuckleMania 3 se bodo namreč merili kar trije borci, ki so nekoč nastopali v najmočnejši organizaciji mešanih borilnih veščin – UFC. John Dodson, ki se je v bogati karieri kar dvakrat (neuspešno) boril za naslov prvaka v UFC-ju, bo po menjavi športa še drugič stopil v t. i. kvadratni krog (izvirno Squared Circle). Na debiju je namreč lanskega aprila že po 40 sekundah nokavtiral prav tako nekdanjega UFC-jevega borca Ryana Benoita.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V boksu z golimi pestmi pa se bo prvič pomeril težkokategornik Greg Hardy. Za 34-letnega Američana bo to že četrti šport v profesionalni karieri, saj je pred tem že igral ameriški nogomet, se meril v mešanih borilnih veščinah in nazadnje v klasičnem boksu. Tokrat pa bo 'Princ vojne' prvič snel rokavice in se pomeril z Joshom Watsonom, ki si je do sedaj z golimi rokavicami priboril en poraz in eno zmago.

icon-expand Greg Hardy FOTO: AP

Še tretji nekdanji član UFC-ja, ki se bo meril na dogodku, pa bo vselej zanimivi Diego Sanchez. Tudi nekdanji izzivalec za naslov prvak UFC-jeve lahke kategorije se bo tako kot Hardy prvič pomeril v boksu z golimi pestmi, a 41-letnega veterana čaka zelo težko delo. Pomeril se bo namreč še z enim debitantom, ki pa ima za sabo bogato kariero v boksu. Sanchezov nasprotnik bo namreč štiri leta mlajši Austin Trout, ki v profesionalni boksarski karieri, v kateri je bil med drugim tudi WBA-jev prvak lahko-srednje kategorije, beleži 36 zmag in pet porazov. Izkušeni boksar, ki se bo boril nedaleč od rojstnega kraja, se je namreč na vrhuncu boksarske kariere boril tudi z dominantnim Canelom Alvarezom. Sanchez in Trout se bosta pomerila v predzadnji borbi večera, v glavni borbi večera pa bo potekal obračun za naslov prvaka v poltežki kategoriji (do 84 kilogramov). Enega izmed svojih dveh naslovov prvaka bo namreč branil Lorenzo Hunt, ki je poleg poltežke kategorije prvak še v kruzerski (do 95 kilogramov). Vselej agresivni Hunt, ki je do sedaj pod okriljem BKFC-ja zbral devet zmag in en sam poraz, se bo pomeril z začasnim prvakom poltežke kategorije Mikom Richmanom. Nekdanji borec MMA organizacije Bellator od menjave športa poraz še ne pozna, v boksu z golimi pestmi je namreč slavil že petkrat.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pravila boksa z golimi pestmi Pri boksu z golimi pestmi gre v osnovi, kot že ime samo pove, za boks, pri katerem rokavice niso dovoljene. Borci imajo tako z zaščitnim trakom povita le zapestja in palce, členki pa morajo ostati odkriti. Tako kot pri boksu morajo borci obvezno nositi ščitnik za zobe, ščitnik za genitalije, boksarske hlačke in boksarske čevlje. Borba poteka v tako imenovanem kvadratnem krogu (izvirno squared circle). Gre za poseben ring, ki je sklenjen v obliki kroga, a hkrati kvadraten, ker vsebuje štiri kote (modri in rdeči kot ter dva nevtralna kota). Pred vsakim izmed barvnih kotov je na tleh tudi črta, na katero morata borca na poziv sodnika (prste na črto oziroma izvirno toe the line) stopiti pred začetkom vsake runde in počakati na znak 'pripravi členke' (izvirno knuckle up). Borbe v organizaciji Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) trajajo pet rund po dve minuti. Tako kot pri klasičnem boksu so dovoljeni le udarci z (zaprto) pestjo. Za razliko od klasičnega boksa pa se klinči ne prekinjajo prav hitro, ampak imata borca priložnost, da se z udarci prebijeta iz klinča. Če se tri sekunde ne zgodi nič, klinč prekine sodnik. V primeru nokdavna ima borec 10 sekund časa, da se pobere na noge. Če tekmec udari borca, ki je na tleh, sledi takojšnja diskvalifikacija. Če borec utrpi rano in mu kri odteka v oko, lahko sodnik za 30 sekund borbo prekine in v tem času poskušajo rano oskrbeti. Če je rana prehuda, je borba prekinjena in zmaga pripade tekmecu.

icon-expand V borbi z golimi pestmi se je tudi že pomeril slovenski borec Bojan Kosednar – Želva FOTO: Megdan Fighting

Seznam vseh borb glavnega dela dogodka, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Poltežka kategorija (do 84 kilogramov): Lorenzo Hunt – Mike Richman (za naslov prvaka) Velterska kategorija (do 75 kilogramov): Diego Sanchez – Austin Trout Mušja kategorija (do 57 kilogramov): John Dodson – Jarod Grant Težka kategorija (teža ni omejena): Greg Hardy – Josh Watson Ženska slamnata kategorija (do 52 kilogramov): Jayme Hinshaw – Charisa Sigala Srednja kategorija (do 79 kilogramov): Will Santiago – Noah Cutter Lahka kategorija (do 70 kilogramov): Gaston Reyno – Daniel Vansickle Srednja kategorija (do 79 kilogramov): Joshua Moreno – Christian Torres Lahka kategorija (do 70 kilogramov): Chevvy Bridges – Kevin Croom