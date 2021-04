Zadnji dan hiter konec za slovenske judoiste

V kategoriji do 78 kg je bila Patricija Brolihbrez možnosti proti olimpijski podprvakinji Francozinji Audrey Tcheumeo.

V moški konkurenci je Narsej Lackovićv kategoriji do 90 kg najprej gladko ugnal Paola Persoglioiz San Marina. Nato ni imel pravih možnosti proti Nizozemcu Jesperju Sminku. Slednji je v odlični formi, saj je pred tem izločil prvopostavljenega Španca Nikoloza Šerazadišvilija.

V kategoriji nad 100 kg je Vito Dragićizgubil uvodni dvoboj proti Aleksandru Gordijenkuiz Ukrajine. Enej Marinićpa je najprej gladko opravil s Fincem Marttijem Puulmalainenom. Nato ga je po hitrem postopku izločil bronasti z zadnjih olimpijskih iger Izraelec Or Sasson. Ta je bil uspešen že v prvem napadu in za zmago potreboval vsega šest sekund.

Slovenija bo prvenstvo kljub vsemu zaključila med najuspešnejšimi državami. Za zlato, srebrno in bronasto odličje so v petek in soboto poskrbele Tina Trstenjak, Kaja Kajzerin Andreja Leški.