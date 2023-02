Zadnji ples pesti za Fedorja Emelianenka, enega najboljših vseh časov

Legendarni Fedor Emelianenko, ki ga mnogi dojemajo kot enega najboljših borcev mešanih borilnih veščin vseh časov, bo še zadnjič stopil v kletko. 46-letni Rus se bo za konec bogate kariere pomeril za naslov prvaka Bellatorjeve težke kategorije, nato pa rokavice postavil v kot.

Ko ljubitelji mešanih borilnih veščin pomislijo na legende športa, je eno prvih imen, ki se pojavi v mislih vsakega, Fedor Emelianenko. 'Zadnji ruski car', kot je poznan ruski borec, že več kot dve desetletji seje strah in trepet med borci težke kategorije mešanih borilnih veščin. Borec, poznan po brezizrazni obrazni mimiki, na katero se le redko prikrade nasmešek ali kakšno drugo čustvo, pa ima pri 46 letih profesionalnega športa dovolj.

A še preden se dokončno poslovi od športa, bo Emelianenko še enkrat stopil v kletko in to ne proti komur koli. Konec tedna se bo namreč pomeril za naslov prvaka Bellatorjeve težke kategorije, v kateri že štiri leta kraljuje Ryan Bader. Američan je do naslova prvaka januarja 2019 prišel prav z zmago proti Emelianenku, zato bo imel Rus ob tem priložnost maščevati se za enega izmed redkih porazov v karieri.

Za Emelianenka bo to sicer že 48. borba v bogati karieri. Kar 40 jih je ruski borec zmagal in le šest izgubil, medtem ko se je ena borba končala z neodločenim izzidom. Med profesionalci je nekdanji svetovni prvak v sambu, ki se zadnjih nekaj let v Rusiji ukvarja tudi s politiko, debitiral že leta 2000. Aktivno se je nato boril do leta 2012, ko se je za kratek čas športno upokojil, nato pa se uspešno vrnil v kletko. Med drugim je bil v bogati karieri Emelianenko sprva prvak japonske organizacije Rings, ime pa si je ustvaril s predstavami v prav tako japonski organizaciji Pride, kjer je bil tudi prvak težke kategorije. Na žalost ljubiteljev MMA-ja pa Fedor nikoli ni našel skupnega jezika z vodilnimi možmi UFC-ja, zato ga v najmočnejši organizaciji na svetu nismo nikoli videli.

