Zadnji ples 'zadnjega carja' z lepotno napako

V očeh 'MMA romantikov' oziroma tistih, ki so mešane borilne veščine spremljali že v tako imenovanih časih organizacije Pride, bo Fedor Emelianenko verjetno za zmeraj najboljši 'težkaš' vseh časov in eden tistih, ki mora biti zmeraj vključen tudi v razpravo o najboljšemu borcu v zgodovini nasploh. Rus, ki je na svojem obrazu le redko pokazal čustva, je namreč na vrhuncu kariere veljal za nepremagljivega. Njegov niz 28 borb brez poraza med letoma 2000 in 2009 še danes velja za enega najbolj impresivnih dosežkov v zgodovini tega športa. V tem obdobju je na kolena spravil legendarne tekmece, kot so Mirko Filipović – Cro Cop, Antonio Rodrigo Nogueira – Minotauro, Mark Coleman, Kevin Randleman, Tim Sylvia, Andrei Arlovski, Mark Hunt in še bi lahko naštevali. Bil je prvak težke kategorije organizacije Pride, ko je ta veljala za najmočnejšo na svetu in zmagovalec turnirja osmerice najboljših v težki kategoriji.

Po neslavnem koncu organizacije Pride se je preizkusil tudi na 'ameriškem trgu'. Po dveh zmagah v organizaciji Affliction se je pridružil organizaciji Strikeforce, kjer pa je zaman lovil naslov prvaka težke kategorije. Po uvodni zmagi proti Brettu Roggersu so namreč sledili kar trije zaporedni porazi, premagali so ga Fabricio Werdum, Antonio Silva in Dan Henderson. To je bila tudi njegova zadnja borba v Strikeforcu, po petih zaporednih zmagah (dveh na Japonskem in treh v Rusiji) pa se je pred koncem kariere odločil preizkusiti še v Bellatorju. V omenjeni organizaciji je zbral štiri zmage in tri poraze, dvakrat je naskakoval naslov prvaka težke kategorije, a ga je obakrat premagal Ryan Bader. In prav po drugem porazu proti ameriškemu prvaku je v nedeljo zgodaj zjutraj napovedal konec bogate kariere, ki je trajala vse od leta 2000.