Zadnji UFC-jev spektakel letos prinaša dve borbi za naslov prvaka

V Las Vegasu, svetovni prestolnici borilnih športov, bo v noči s sobote na nedeljo potekal še zadnji spektakel najmočnejše organizacije mešanih borilnih veščin letos. Na UFC 269 bomo v glavni borbi večera lahko spremljali prvo obrambo šampionskega pasu novopečenega prvaka lahke kategorije Charlesa Oliveire, v predzadnji borbi večera pa bo šampionski pas ženske bantamske kategorije že šestič branila Amanda Nunes. Borilni spektakel si boste lahko v nedeljo v živo ogledali na VOYO, prenos se prične ob 4.00.

UFC-jeva lahka kategorija je po dobri dve leti dolgem šampionskem stažu (najdaljšem v tej kategoriji v zgodovini organizacije) Habiba Nurmagomedova, letos dobila novega prvaka. Sredi maja sta se za šampionski pas pomerila dolgoletni član ameriške borilne organizacije Charles Oliveria in izkušeni borec, ki pa je letos debitiral v UFC-ju Michael Chandler. 32-letni Brazilec je bil v prvi rundi že v hudih težavah, a se je v drugi rundi vrnil in s tehničnim nokavtom ustavil Američana ter tako nekaj manj kot 11 let po tem, ko je podpisal za ameriško mma organizacijo, le izpolnil močno želeni naslov svetovnega prvaka.

Če je Oliveira v omenjenih 11 letih doživljal mnoge vzpone in padce, svoj vrhunec pa dosegel pri 32 letih, je zgodba njegovega tokratnega nasprotnika zelo podobna. Dustin Poirier se je UFC-ju pridružil leta 2011 in se najprej poskusil v peresni kategoriji, a po nekaj letih spoznal, da mu lahka kategorija bolj odgovarja. Po nizu nekaj odmevnih zmag, med katerimi sta tudi zmagi proti nekdanjima prvakoma Anthonyju Pettisu in Eddieju Alvarezu, je Poirier najprej dobil priložnost boriti se za začasni pas lahke kategorije in ga z zmago proti Maxu Hollowayu tudi osvojil, nato pa se je za pravi pas pomeril še z dominantnim Habibom Nurmagomedovom, a borbo kljub dobri predstavi izgubil.

Američan z vzdevkom 'Diamant' se je na zmagovalno pot vrnil z zmago proti Danu Hookerju, nato pa se je odločil poravnati račune z najbolj zvenečim imenom mešanih borilnih veščin Conorjem McGregorjem. Poirier je Irca na prvem UFC-jevem spektaklu letos, ki je potekal januarja v Abu Dabiju, prepričljivo premagal in izid zmag poravnal na 1:1 (Irec je Američana premagal leta 2014, takrat še v peresni kategoriji). Namesto borbe za naslov prvaka, pa se je nato odločil še tretjič v karieri udariti z glasnim McGregorjem in končati njuno sago, a kaj ko si je Irec že v prvi rundi zlomil nogo in videti je, da njune bojna sekira še ni povsem zakopana.

V borbi dveh garačev za favorita na stavnicah sicer velja izzivalec Poirier, a ne smemo pozabiti, da je prvak Oliveira še kako nevaren borec, saj je z zmago proti Chandlerju postavil rekord največ zaključenih borb v zgodovini UFC-ja (17), poleg tega pa Brazilec drži še rekord v temu, kolikokrat je nasprotnike prisilil v predajo, in sicer mu je to uspelo kar 14-krat v njegovi karieri v UFC-ju.

Poleg borbe za naslov prvaka v moški lahki kategoriji, bo dogodek postregel še z borbo za naslov prvakinje v ženski bantamski kategoriji. Šampionski pas bo branila nesporna vladarka ženskega mma-ja Amanda Nunes, ki bo skušala še trinajstič zapored oktagon zapustiti kot zmagovalka in že šestič obraniti enega izmed dveh šampionskih pasov, ki sta v njeni lasti. To ji bo skušala preprečiti leto mlajša Venezuelka Julianna Peña, ki je ljubiteljem mma-ja znana kot prva zmagovalka UFC-jevega borilnega resničnostnega šova The Ultimate Fighter. 32-letni Venezuelki poznavalci pripisujejo največ možnosti v kolikor Brazilko spravi na tla, v stoječem položaju pa ostaja nesporna favoritinja 'Levinja', kot pravijo 33-letni Nunesovi.

Glavni del borilnega spektakla bosta sicer otvorila mlada borca bantamske kategorije Raulian Paiva in Sean O'Malley, ki se želita počasi uvrstiti na lestvico izzivalcev prvaka, sledila bo borba moške mušje kategorije, v kateri se bosta pomerila šestouvrščeni izzivalec Kai Kara-France in nekdanji prvak bantamske kategorije Cody Garbrandt, ki se je z željo še enkrat polastiti se šampionskega pasu spustil kategorijo nižje, tretja borba večera pa bo obračun dveh velterašev Geoffa Neala in Santiaga Ponzinibbia.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Lahka kategorija: Charles Oliveira – Dustin Poirier (Oliveira brani naslov prvaka) Ženska bantamska kategorija: Amanda Nunes – Julianna Peña (Nunesova brani naslov prvakinje) Velterska kategorija: Geoff Neal – Santiago Ponzinibbio Mušja kategorija: Kai Kara-France – Cody Garbrandt Bantamska kategorija: Raulian Paiva – Sean O'Malley