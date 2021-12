Zadnjo noč borb bosta zaključila Derrick Lewis in Chris Daukas

Arena Apex bo gostila še zadnjih 14 borb v tem letu, šest borb glavnega dela dogodka pa si boste lahko v živo ogledali na VOYO. Glavni del bosta otvorila UFC-jeva veterana Cub Swanson in Darren Elkins, ki skupaj beležita že kar 44 borb v organizaciji. Za njima bosta na vrsti borca v lahki kategoriji: Carlos Diego Ferreira, ki po dveh zaporednih porazih mora zmagati, v kolikor ne želi ostati brez UFC-jeve pogodbe ter Mateusz Gamrot – nekdanji KSW-jev prvak lahke in peresne kategorije, ki se počasi vzpenja po lestvici izzivalcev prvaka. V podobni situaciji kot Ferreira je tudi Raphael Assunção, ki beleži že tri zaporedne poraze in nujno potrebuje zmago proti Rickyju Simónu. Edina ženska borba glavnega dela dogodka bo obračun med enajstouvrščeno izzivalko prvakinje Amando Lemos in dvanajstouvrščeno izzivalko ter nekdanjo prvakinjo organizacije Invicta Angelo Hill.