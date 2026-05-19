Zakonca Drnovšek lahko dosežeta nekaj, kar v zgodovini ni še nihče

Še nikoli se ni zgodilo, da bi zakonca na istem dogodku mešanih borilnih veščin vknjižila zmagi, sicer pa so se v največjih svetovnih organizacijah na isti večer zakonci borili v treh primerih. Prvič sta pod okriljem UFC-ja nastopila Montana in Mark De La Rosa, a je slednji izgubil. V organizaciji Bellator sta se borila Maria in Benson Henderson, a je tudi v tem primeru spodletelo predstavniku močnejšega spola. Nič drugače ni bilo novembra lani, ko sta nastopila Maja in Domen Drnovšek. Maja, ki je takrat v kletko stopila vsega 10 mesecev po porodu, je prišla do zmage. Na borbi Domna je nato prišlo do zelo nesrečnega dogodka, saj ga je nasprotnik s prstom zbodel v oko, tako da ni mogel nadaljevati z borbo in zmagovalca ni bilo. A zakonca Drnovšek sta prepričana, da lahko na prihajajočem borilnem spektaklu spišeta zgodovino.

"Definitivno je čas za prvo zmago zakoncev, če ne bo Domen doma poslušal, tako da mora zmagati tudi on," je povedala Maja, podoben odgovor pa nam je podal tudi njen partner: "Upal sem, da bo do tega prišlo že na prejšnjem dogodku. Vse je bilo dobro, dokler ni prišlo do tistega vboda v oko. Upam, da tokrat oba zmagava."

Maja je na omenjenem dogodku debitirala v MMA kletki, zdaj pa je pred njo druga borba kariere. "Za zdaj sem super, nimam nobenih poškodb. V primerjavi s prejšnjo borbo sem zelo napredovala in s tem sem zelo zadovoljna. Debi je za mano, vem, kaj pričakovati. Že takrat nisem imela težav s tremo in upam, da bom tudi tokrat imela pozitiven občutek pred borbo," nam je dejala svetovna in evropska prvakinja v brazilskem jiu jitsuju.

Domen je na drugi strani letos že bil v kletki in aprila po sodniški odločitvi izgubil. "To je bila moja prva borba v tujini, na kateri sem naredil ogromno tehničnih napak. Doma se je veliko lepše boriti. Obožujem domače navijače, razlika pa je tudi v organizacijah, saj je na WFC dogodkih Tivoli vedno poln in grmi. Za zdaj gre vse po načrtih, treniram trikrat na dan. Odlično je tudi, da sva z ženo v istem športu, tako da lahko ogromno skupaj trenirava," pravi slovenski borec, ki ima v karieri dve zmagi in dva poraza.

Na dogodku WFC 30 se bo sicer v glavni borbi večera za šampionski pas težke kategorije udaril še nepremagani slovenski borec Miha Frlic, katerega nasprotnik bo aktualni prvak Pavel Dailidko. V slovensko prestolnico se vrača tudi priljubljeni Erko Jun, ki se bo v dvoboju za naslov poltežke kategorije udaril z Mohamedom Maalemom.