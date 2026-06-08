Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Zakonca Drnovšek spisala zgodovino, Ramdedović očaral navijače

Ljubljana, 08. 06. 2026 17.23 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek

Borilni spektakel WFC 30 je na eni strani prinesel število nesrečnih razpletov za slovenske borce, na drugi pa nekaj izjemno posebnih trenutkov. Maja in Domen Drnovšek sta postala prva zakonca z zmago na istem dogodku v MMA zgodovini, Edin Ramdedović pa je na svojem profesionalnem debiju navdušil nabito polno dvorano Tivoli in prišel do čustvene zmage.

Za prve stoječe ovacije v slovenski prestolnici je v drugi borbi večera poskrbela Maja Drnovšek, ki je na svojem drugem profesionalnem dvoboju vknjižila še drugo karierno zmago. Čeprav ji je nasproti stala veliko izkušenejša borka, jo je Slovenka že po dobri minuti prisilila v podreditev. "Zanjo je bil to že deveti profesionalni dvoboj, ampak treniram že celo življenje in že od nekdaj sem sanjala MMA. Imam karakter za to in zdaj sem to tudi dokazala," je dejala svetovna in evropska prvakinja v brazilskem jiu jitsuju.

Maja Drnovšek Povšnar
Maja Drnovšek Povšnar
FOTO: Luka Kotnik

Kljub zmagi je Maja še naprej nestrpno spremljala dogodek, saj je peta borba večera prinesla nastop njenega moža Domna Drnovška. "Prvič v življenju sem vanj čisto sigurna. Sicer vedno verjamem v njegovo zmago, a včasih dela neumnosti, ker se rad igra. Ampak danes je zelo resen in osredotočen," je pred njegovo borbo povedala Maja.

Domen je po sodniški odločitvi prišel do zmage, kar je pomenilo, da sta se z Majo v zgodovino zapisala kot prva zakonca z zmago na istem MMA dogodku. "V prvi rundi sem grdo padel na ramo in desne roke nisem mogel stegovati do konca. Prisotnega je bilo veliko stresa, ampak smo speljali in prišli do zmage," je svoje misli strnil Domen, ki je bil navdušen nad občinstvom: "Midva obožujeva Tivoli, navijači so bili vrhunski."

Domen Drnovšek
Domen Drnovšek
FOTO: Luka Kotnik

Za tretjo slovensko zmago večera pa je posrbel Edin Ramdedović, ki je svojo nalogo zaključil z giljotino v drugi rundi. "Zelo sem vesel, najlepša hvala publiki za takšno podporo. Brez besed sem," je s tresočim glasom uvodoma povedal perspektivni mladi borec, za katerega je bil to debi med profesionalno konkurenco.

Navijačev pa ni navdušil le z zaključkom, pač pa s številnimi atraktivnimi in zahtevnimi udarci, ki so publiko ves čas držali na nogah. "Bil sem zelo samozavesten in mislil, da bom po dveh minutah zaključil. Šele v drugi rundi sem se prebudil," je nadaljeval Ramdedović, ki je zmago posvetil družinskemu prijatelju, ki je decembra izgubil življenje: "Vedno me je podpiral, ni pa me nikoli videl v živo. Upam, da nekako to gleda."

Edin Ramdedović
Edin Ramdedović
FOTO: Luka Kotnik

WFC 30, Ljubljana, sobota, 6. junij, seznam borb:

Težka kategorija: Pavel Dailidko - Miha Frlic

Poltežka kategorija: Erko Jun - Mohamed Said Maalem

Slamnata kategorija: Monika Kučinič - Marina Merchuk

Bantamska kategorija: Lasha Abramishvili - Brice Picaud

Poltežka kategorija: David Forster - Amil Tutić

Lahka kategorija: Domen Drnovšek - Yuhas Ishtvan

Poltežka kategorija: Domen Vergles - Timon Huss

Bantamska kategorija: Edin Ramdedović - Sandor Polik

Bantamska kategorija: Maja Drnovšek - Wiktoria Wojciechowska

Poltežka kategorija: Tilen Bregant - Leonard Medeot

Preberi še Dailidko že po dobri minuti nokavtiral Frlica in utišal Tivoli
mma wfc 30 Edin Ramdedović Domen Drnovšek Maja Drnovšek Povšnar

'Preveč se je govorilo o tem dvoboju'

Poraz se od poraza razlikuje, proti Hrvaški je vrnil optimizem

24ur.com Dailidko že po dobri minuti nokavtiral Frlica in utišal Tivoli
24ur.com Izjemen večer v Stožicah: Fabjan ugasnil Žgelo, Želva boljši od Jankovića
24ur.com Prvenec Stojinovića v dresu Jagiellonie: Najlepši trenutek za ta gol
24ur.com Zakonca Drnovšek že kujeta ambiciozne načrte za prihodnost
24ur.com Borilni spektakel WFC 25: Jun Drmonjiča nokavtiral v prvi rundi
24ur.com Po izjemni borbi velika zmaga in šampionski pas za Nedoha!
24ur.com Pred borbo je bil glasen, po njej ponižan in skesan: Ponesla sta me slava in denar
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
4 leta čakanja, upanja in strahu: Nika Mori iskreno o poti skozi IVF
Zakaj starša postaneta ekipa za preživetje, ne več par?
Zakaj starša postaneta ekipa za preživetje, ne več par?
Zaradi vedenja staršev na tekmah se je oglasil trener
Zaradi vedenja staršev na tekmah se je oglasil trener
Kdo je mati Eriksenovih otrok in njegova največja opora?
Kdo je mati Eriksenovih otrok in njegova največja opora?
zadovoljna
Portal
Izgubila 45 kilogramov in postala neprepoznavna
Srbski zapeljivec po desetih letih razmerja poročil svojo izbranko
Srbski zapeljivec po desetih letih razmerja poročil svojo izbranko
Nekoč je bila rezervirana za jesen, letos jo bomo nosile poleti
Nekoč je bila rezervirana za jesen, letos jo bomo nosile poleti
Napaka, ki jo dela praktično vsaka ženska
Napaka, ki jo dela praktično vsaka ženska
vizita
Portal
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Tako vplivajo na krvni tlak in zdravje srca
Tako vplivajo na krvni tlak in zdravje srca
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Ko se gripa sprevrže v paralizo
Ko se gripa sprevrže v paralizo
cekin
Portal
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
moskisvet
Portal
Kraja avtomobila v 60 sekundah: nova elektronska metoda, ki skrbi voznike
Nekoč ena najlepših igralk, danes skoraj neprepoznavna
Nekoč ena najlepših igralk, danes skoraj neprepoznavna
Življenje ju je ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila
Življenje ju je ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
dominvrt
Portal
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
okusno
Portal
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
S tem trikom bo losos vedno ostal sočen in poln okusa
S tem trikom bo losos vedno ostal sočen in poln okusa
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
voyo
Portal
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744