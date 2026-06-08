Zakonca Drnovšek spisala zgodovino, Ramdedović očaral navijače

Za prve stoječe ovacije v slovenski prestolnici je v drugi borbi večera poskrbela Maja Drnovšek, ki je na svojem drugem profesionalnem dvoboju vknjižila še drugo karierno zmago. Čeprav ji je nasproti stala veliko izkušenejša borka, jo je Slovenka že po dobri minuti prisilila v podreditev. "Zanjo je bil to že deveti profesionalni dvoboj, ampak treniram že celo življenje in že od nekdaj sem sanjala MMA. Imam karakter za to in zdaj sem to tudi dokazala," je dejala svetovna in evropska prvakinja v brazilskem jiu jitsuju.

Maja Drnovšek Povšnar FOTO: Luka Kotnik

Kljub zmagi je Maja še naprej nestrpno spremljala dogodek, saj je peta borba večera prinesla nastop njenega moža Domna Drnovška. "Prvič v življenju sem vanj čisto sigurna. Sicer vedno verjamem v njegovo zmago, a včasih dela neumnosti, ker se rad igra. Ampak danes je zelo resen in osredotočen," je pred njegovo borbo povedala Maja.

Domen je po sodniški odločitvi prišel do zmage, kar je pomenilo, da sta se z Majo v zgodovino zapisala kot prva zakonca z zmago na istem MMA dogodku. "V prvi rundi sem grdo padel na ramo in desne roke nisem mogel stegovati do konca. Prisotnega je bilo veliko stresa, ampak smo speljali in prišli do zmage," je svoje misli strnil Domen, ki je bil navdušen nad občinstvom: "Midva obožujeva Tivoli, navijači so bili vrhunski."

Domen Drnovšek FOTO: Luka Kotnik

Za tretjo slovensko zmago večera pa je posrbel Edin Ramdedović, ki je svojo nalogo zaključil z giljotino v drugi rundi. "Zelo sem vesel, najlepša hvala publiki za takšno podporo. Brez besed sem," je s tresočim glasom uvodoma povedal perspektivni mladi borec, za katerega je bil to debi med profesionalno konkurenco.

Navijačev pa ni navdušil le z zaključkom, pač pa s številnimi atraktivnimi in zahtevnimi udarci, ki so publiko ves čas držali na nogah. "Bil sem zelo samozavesten in mislil, da bom po dveh minutah zaključil. Šele v drugi rundi sem se prebudil," je nadaljeval Ramdedović, ki je zmago posvetil družinskemu prijatelju, ki je decembra izgubil življenje: "Vedno me je podpiral, ni pa me nikoli videl v živo. Upam, da nekako to gleda."

Edin Ramdedović FOTO: Luka Kotnik