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Borilni športi

Zakonca Drnovšek v Tivoliju po zgodovino borilnega športa

Ljubljana, 04. 06. 2026 20.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Svet
Zakonca Domen in Maja Drnovšek

V soboto nas v Tivoliju čaka nov borilni spektakel. Na dogodku WFC 30 bo na delu tudi marsikateri Slovenec. Med njimi sta tudi Domen in Maja Drnovšek, zakonca, ki imata priložnost, da v slovenski prestolnici spišeta zgodovino borilnega športa. Še nikoli nista mož in žena v istem večeru prišla do zmagoslavja. Prenos borilnega spektakla si boste lahko ogledali na VOYO, začnemo ob 20.00.

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