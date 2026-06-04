Zakonca Drnovšek v Tivoliju po zgodovino borilnega športa

V soboto nas v Tivoliju čaka nov borilni spektakel. Na dogodku WFC 30 bo na delu tudi marsikateri Slovenec. Med njimi sta tudi Domen in Maja Drnovšek, zakonca, ki imata priložnost, da v slovenski prestolnici spišeta zgodovino borilnega športa. Še nikoli nista mož in žena v istem večeru prišla do zmagoslavja. Prenos borilnega spektakla si boste lahko ogledali na VOYO, začnemo ob 20.00.